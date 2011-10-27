Mahsun Bade'yi kıskandırmak için 25 milyar ödedi

Mahsun'un, kendisiyle aşk yaşadığı izlenimi vermesi için İranlı güzele para verdiği iddia ediliyor. Amaç Bade'yi kıskandırmak.Film senaryosu gibi

Mahsun Kırmızıgül'ün 'Dinle' şarkısının klibinde oynamak için İran asıllı güzel Shermine Shadıvar'ı seçmesi, bir oyunun parçası çıktı. İddialara göre, Mahsun'un amacı ayrıldığı sevgilisi Bade İşçil'i kıskandırıp, kendisiyle barışmaya razı etmekmiş.



Heyecanla bekliyor

Birlikte oldukları dönemde Shermine ile oynamasına karşı çıkan Bade'nin kayıtsız kalamayacağını düşünen Mahsun, sonucu merakla bekliyor. Aşk yaşadıkları izlenimi vermek için Mahsun'un İranlı güzele 25 Bin YTL verdiği de iddialar arasında.

