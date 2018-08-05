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Mahmut Tanal Almanya'ya zorla girdi

CHP milletvekili Mahmut Tanal, Almanya'da kapıda kaldı. Geri dönüş biletinin olmaması nedeniyle ülkeye girişinde sorun yaşayan Tanal AK Parti'yi suçlayıp "Düştüğümüz hale bakın" dedi.

Mahmut Tanal Almanya'ya zorla girdi

CHP milletvekili Mahmut Tanal, Almanya'da kapıda kaldı. Geri dönüş biletinin olmaması nedeniyle ülkeye girişinde sorun yaşayan Tanal AK Parti'yi suçlayıp "Düştüğümüz hale bakın" dedi.

05 Ağustos 2018 Pazar 20:21
Mahmut Tanal Almanya'ya zorla girdi

Mahmut Tanal Almanya'ya zorla girdi

CHP milletvekili Mahmut Tanal, Almanya'da kapıda kaldı. Geri dönüş biletinin olmaması nedeniyle ülkeye girişinde sorun yaşayan Tanal AK Parti'yi suçlayıp "Düştüğümüz hale bakın" dedi.

CHP İstanbul CHP Milletvekili Mahmut Tanay diplomatik pasaportuyla ve tek yön biletiyle gittiği MünihHavalimanı’nda polis engeliyle karşılaştı.

GERİ DÖNÜŞ BİLETİ YOK DİYE ÜLKEYE ALMAK İSTEMEDİLER
Pasaport kontrolünde polisin kendisine nerede kalacağını, neden geldiğini ve ne kadar kalacağını sorduğunu belirten Tanal "Benim diplomatik pasaportum var, polis bana bunları soramaz." dedi. Üzerinde ne kadar para taşıdığının da sorulması üzerine sinirlenen Tanal, polisinin amirini çağırdığını ve problemin onunla çözüldüğünü söyledi.

"BENİMLE BAŞ EDEMEDİLER"
Yaşadıklarının ardından tweet atan CHP'li vekil, AK-Parti'yi suçlayarak "Diplomatik pasaportumu gördüğü halde Almanya geri dönüş biletim olmadığı için ülkelerine almıyor. Almanya yetkilileri benimle baş edemedi, almak zorunda kaldı. AK-Parti ülkemizin itibarını beş paralık ettiği için düştüğümüz hale bakın." dedi.

 

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