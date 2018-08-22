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Mahkeme kararları ABD Başkanı Trump'ı köşeye sıkıştırdı

ABD Başkanı Trump'a yakın iki isim Michael Cohen ve Paul Manafort'un mahkeme karşısında köşeye sıkışmasının ardından ülkede "Trump'ın azlinin mümkün olup olmadığı" konuşuluyor.

Mahkeme kararları ABD Başkanı Trump'ı köşeye sıkıştırdı

ABD Başkanı Trump'a yakın iki isim Michael Cohen ve Paul Manafort'un mahkeme karşısında köşeye sıkışmasının ardından ülkede "Trump'ın azlinin mümkün olup olmadığı" konuşuluyor.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:14
Mahkeme kararları ABD Başkanı Trump'ı köşeye sıkıştırdı

ABD Başkanı Trump'a yakın iki isim Michael Cohen ve Paul Manafort'un mahkeme karşısında köşeye sıkışmasının ardından ülkede "Trump'ın azlinin mümkün olup olmadığı" konuşuluyor.

"21 Ağustos, Trump'ın başkanlığının en kara günü", "Trump şimdi sıcak bir tavadan yanan bir ateşe geçiyor", "Aylardır dolanan iki kara bulut, aynı anda patladı ve Başkan'ın üzerine bir yağmur olarak indi".

Bu ifadeler, Amerikan basını ve akademi camiasının tanınmış isimlerine ait. Nedeni ise Amerikan Başkanı Donald Trump'a yakın iki ismin, mahkeme karşısında köşeye sıkışması.

Dün Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in itirafları ve eski kampanya direktörü Paul Manafort'un 18'de 8 suçlu bulunması sebebiyle 21 Ağustos, Trump'ın başkanlığının en kara günü olarak anılmaya başladı. Bundan sonra Trump'ı nasıl bir sürecin beklediği merak konusu. En çok sorulan soru ise, Trump'ın azlinin mümkün olup olmadığı.

Trump, anayasa kararları korumasında

Trump'ın görevde olduğu süre boyunca suçlanması çok olası değil. Adalet Bakanlığı'nın geçmiş kararlarına göre, anayasa, görevdeki bir başkana suçlama yöneltilmesine izin vermiyor. Bunun istisnası ise ancak bir savcının, suçlamaları mahkemeye götürmesi.

Fakat yorumlar, Amerikan savcılarının Adalet Bakanlığı kararının karşısında durmak istemeyeceği yönünde. Bu durumda, Trump'ın siyasal yollarla görevden azledilmesi seçeneği devreye giriyor. Başkanı azledecek organ ise Amerikan Kongresi.

Fakat çoğunluğu Cumhuriyetçilerden oluşan kongreden, Trump aleyhine oy çıkması düşük bir ihtimal.

Ara seçimler Trump'ın kaderini belirleyecek

Bu nedenle 8 Kasım'daki ara seçimler, Trump'ın başkanlığının da kaderini belirleyecek. Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirirse, Trump'ın azli ihtimali artıyor.

Amerikan anayasasına göre başkan, ancak 3 suçtan en az birini işlerse, Kongre tarafından görevden alınabilir. Bunlar: İhanet, rüşvet, "ağır ve vahim suç" işlemek ya da "başka kötü davranışta" bulunmak.

En önemli kriter güvenin sarsılması 

Uzmanlara göre, başkanın azli son madde ile mümkün. Başkana duyulan güvenin ciddi şekilde sarsılması ise en önemli kriter. Bugüne kadar, 2 başkan Andrew Johnson ve Bill Clinton hakkında Kongre'de görevden azil süreci başlatıldı. Ancak hiçbiri azledilmedi. Bir başkanın azli için en son, Senato'da üçte iki çoğunluk gerekiyor.

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