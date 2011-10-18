Mağusa Limanında Grev

Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü tarafından serbest limanda faaliyet gösteren PortİşBi isimli özel şirketin kullanımına 9 bin metre karelik bir alan verildiğini ifade eden Tekkan, liman

içindeki çalışma alanının daralacağından dolayı bu karara karşı olduklarını söyledi.



Tekkan, verilen kararın geri alınması için Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü'ne 4 gün süre tanındığını vurgulayarak, aksi takdirde süresiz greve gidileceğine dikkat çekti.



Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi'nin grevine armatörler, nakliyeciler ve acenteler birlikleri de destek belirtti.