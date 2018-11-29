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Magnus Carlsen Dördüncü Kez Dünya Satranç Şampiyonu Oldu

Norveç, 29 Kasım 18 (.):Satrançta dünyanın bir numarası Norveçli Magnus Carlsen, ABD\'li rakibi Fabiano Caruana\'yı uzatma oyununda yenerek Dünya Satranç Şampiyonluğu unvanını elinde tutmayı başardı.

Magnus Carlsen Dördüncü Kez Dünya Satranç Şampiyonu Oldu

Norveç, 29 Kasım 18 (.):Satrançta dünyanın bir numarası Norveçli Magnus Carlsen, ABD\'li rakibi Fabiano Caruana\'yı uzatma oyununda yenerek Dünya Satranç Şampiyonluğu unvanını elinde tutmayı başardı.

29 Kasım 2018 Perşembe 08:15
Magnus Carlsen Dördüncü Kez Dünya Satranç Şampiyonu Oldu

Norveç, 29 Kasım 18 (.):Satrançta dünyanın bir numarası Norveçli Magnus Carlsen, ABD\'li rakibi Fabiano Caruana\'yı uzatma oyununda yenerek Dünya Satranç Şampiyonluğu unvanını elinde tutmayı başardı.

Carlsen, berabere sonuçlanan 12 normal oyundan sonra, beraberliği bozmak için oynanan dört süreli oyunun üçünü kazanarak, Caruana\'nın 1972\'de Bobby Fischer\'dan sonra ilk Dünya Şampiyonu Amerikalı olma umutlarına son verdi.

Carlsen BBC\'ye yaptığı açıklamada "Benim için dev bir zafer. Fabiano çok iyi oynadı ve çok güçlü bir oyuncu dolayısıyla bu çok özel." dedi.

Carlsen ayrıca "Son üç hafta çok gergin geçti ve hiç bir noktada maçı kazanacağımı hissetmedim. Kaybedeceğimi de hissetmedim. Hep muallaktaydı" diye konuştu.

Ancak Caruana Norveç televizyonu NRK TV\'ye yaptığı açıklamada "kötü bir gün geçirdiğini" söyledi ve "Mücadele bile etmedim." dedi.

Daha önce dünya şampiyonluğunu üç kez kazanan ve bu karşılaşmanın da favorisi olan Carlsen\'in, yine şampiyon olması için dört süreli karşılaşmanın üçüncüsünde berabere kalması gerekiyordu.

Carlsen\'in üçüncü oyunu da kazanacağı belli olunca, Caruana oyundan çekildi.

Carlsen\'in zaferi 12\'nci ve son normal oyunda beraberliğe oynuyor gibi görünmesinin ardından geldi.

Carlsen\'in bu stratejisi eski dünya şampiyonu Garry Kasparov\'un eleştirisini almış, Kasparov "şoke edici bir beraberlik" demiş, Carlsen\'in "sinirlerinin bozulduğunu" söylemiş ve artık favori olmadığını savunmuştu.

Rus satranç ustası Vladimir Kramnik de "Gerilimden, mücadeleden belki de bir dereceye kadar satrançın kendisinden yorulmuş olabilir" demişti.

Ancak süreli oyunda Carlsen sıralamasında birinci, Caruana ise 18\'inciydi.

Carlsen "Kendim için neyin iyi olduğunu bilmemin kimsenin aklına gelmemiş olmasına biraz şaşırdım. Tamamen sportif karardı ve bugünkü sonuçtan bağmsız olarak, doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.

Carlsen\'in zaferinin ardından Kasparov, Twitter\'da Norveçli oyuncunun tutarlılığının "müthiş" olduğunu söyledi.

(BBC/TUĞ/GÜL)

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