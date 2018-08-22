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Madonna’nın MTV Ödülleri’ndeki konuşması tepki çekti

Pazartesi günü düzenlenen MTV Video Müzik Ödülleri'nde olay çıkmadı diye düşünürken, geceye Madonna'nın konuşması damga vurdu. Soul Kraliçesi hakkında konuşma yaparken kendini övmeye başlayan ünlü şarkıcı tepki aldı...

Madonna’nın MTV Ödülleri’ndeki konuşması tepki çekti

Pazartesi günü düzenlenen MTV Video Müzik Ödülleri'nde olay çıkmadı diye düşünürken, geceye Madonna'nın konuşması damga vurdu. Soul Kraliçesi hakkında konuşma yaparken kendini övmeye başlayan ünlü şarkıcı tepki aldı...

22 Ağustos 2018 Çarşamba 10:20
Madonna’nın MTV Ödülleri’ndeki konuşması tepki çekti

Pazartesi günü düzenlenen MTV Video Müzik Ödülleri'nde olay çıkmadı diye düşünürken, geceye Madonna'nın konuşması damga vurdu. Soul Kraliçesi hakkında konuşma yaparken kendini övmeye başlayan ünlü şarkıcı tepki aldı...

Geçtiğimiz gece düzenlenen MTV Video Müzik Ödülleri’ne ünlü şarkıcı Madonna’nın yaptığı konuşma damgasını vurdu. Sahneye ‘Yılın Videosu Ödülü’nü vermek için çıkan Madonna, öncesinde bir konuşma yaptı. Başta herkes, geçtiğimiz hafta hayata veda eden Soul müziğin kraliçesi Aretha Franklin’i anma konuşması olduğu düşünse de iş bir anda efsane şarkıcının kendisini övmesine dönüştü.

Madonna'nın konuşması esnasında arkadaki ekranda da Aretha Franklin'in bir fotoğrafı yayınlandı...

Madonna’nın konuşması esnasında arkadaki ekranda da Aretha Franklin’in bir fotoğrafı yayınlandı…

Uzun bir konuşma yapan Madonna, 5 dakika boyunca kariyeri hakkında hikayeler anlattı. Hatta hikayelerden birinin sonunda, konuşmayı Aretha Franklin’e bağlamayı da başardı. Ama bakın nasıl!

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Madonna, konuşma boyunca kariyerini anlattı….

İşte o konuşmanın bir kısmı: “Kariyerime Aretha Franklin’in “You Make Me Feel Like-A Natural Woman” şarkısını söyleyerek başladım. İki büyük Fransız prodüktöre şarkıyı söyledim ama hiçbiri beni ciddiye almadı. Neden alsınlardı ki? Beyaz bir kız gelip tüm zamanların en büyük soul şarkıcısının bir parçasını söylüyor. Sonra, bu prodüktörler beni Paris’e götürüp bir yıldız yapmak istediklerini söyledi. Sonrası malum. Muhtemelen size bu hikayeyi neden anlattığımı düşünüyorsunuz. Burada bir bağlantı var. Çünkü bunların hiçbiri Soul Kraliçesi olmadan mümkün olamazdı. Bugün bulunduğum yere gelmemi sağlayan odur ve buradaki pek çok kişiyi de etkilediğini biliyorum. Hepimize güç verdiğin için sana teşekkür ediyorum. S-A-Y-G-I. Kraliçe çok yaşa.”

Aretha Franklin

Aretha Franklin

Tabii bu konuşma sonrası sosyal medya adeta ayağa kalktı. Tepkilerin arkası kesilmedi… Tepkilerden bazıları şöyleydi…

“Üzgünüm, Madonna’yı seviyorum… ama Aretha’yı onurlandırmak için beş dakika boyunca kendisinden bahsetmesi doğru değildi. Wow. Şok oldum.”

“Madonna’nın Aretha’yı anacağını sanıyordum ama kendisini andı.”

“Bu kesinlikle Aretha hakkında bir konuşma değildi.”

“Umarım Video Müzik Ödülleri, Madonna’nın Aretha Franklin’in mirasına böyle saygısızlık etmesine izin verdikleri için bir özür yayınlar”

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