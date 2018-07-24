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‘Madonna yıllarca beni taciz etti’

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Madonna'nın da başı taciz iddialarıyla dertte.

‘Madonna yıllarca beni taciz etti’

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Madonna'nın da başı taciz iddialarıyla dertte.

24 Temmuz 2018 Salı 09:08
‘Madonna yıllarca beni taciz etti’

Ünlü şarkıcı Madonna, taciz iddialarıyla karşı karşıya kaldı. 53 yaşındaki eski İngiliz manken Amanda Cazalet, popun kraliçesi olarak kabul edilen Madonna'nın geçmişte yıllarca kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. 1990'da Madonna'nın "Justify My Love" şarkısının klibinde rol alan Cazalet, ünlü şarkıcının o yıllardan sonra kendisine yazdığını iddia ettiği aşk mektuplarını da iddiasına kanıt olarak gösterdi. Cazalet, Madonna'nın yazdığını söylediği bir aşk mektubunu geçen ay 50 bin dolar karşılığında açık artırmada satmıştı. 

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