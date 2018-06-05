Maden Ocağında Patlama! 11 Madenci Yaşamını Yitirirken 25'i Mahsur Kaldı

Çin'i Liaoning bölgesindeki demir cevheri madeninde yaşanan patlamada 11 kişi hayatını kaybetti. 25 kişi de madende mahsur kaldı.

Çin'i Liaoning bölgesindeki demir cevheri madeninde yaşanan patlamada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını duyurdu. 25 kişinin ise madende mahsur kaldığı belirtiliyor.

MADEN OCAĞI GİRİŞİNDE PATLAYICI YÜKLÜ ARAÇ İNFİLAK ETTİ

Benxi kentinin Nanfen bölgesinde yer alan demir cevheri madeninde patlama meydana geldi. Çin Ulusal Kömür Grubu Şirketi'ne bağlı madenin girişinde patlayıcı yüklü bir aracın infilak ettiği ifade edildi.

YER ALTINDA MAHSUR KALAN BAZI MADENCİLERLE İLETİŞİM KURULDU

Yer altında mahsur kalan 25 madenciden bazılarıyla iletişim kurulduğu da belirtiliyor. Bölgeye bir arama kurtarma ekibi de gönderildi.