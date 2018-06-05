banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97823
ALTIN
191.959
DOLAR
4.5959
STERLİN
6.1620
EURO
5.3841
Tokmak’ın yargılanması sürüyor
TOKMAK'IN YARGILANMASI
Gazimağusa’da 115 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Katil tutuklu yargılanacak
KATİL TUTUKLU YARGILANACAK
Bulduğu telefonu satacaktı
BULDUĞU TELEFONU SATACAKTI
banner282
Flaş Haber
Katil tutuklu yargılanacak
Kapat

Maden Ocağında Patlama! 11 Madenci Yaşamını Yitirirken 25'i Mahsur Kaldı!

Çin'i Liaoning bölgesindeki demir cevheri madeninde yaşanan patlamada 11 kişi hayatını kaybetti. 25 kişi de madende mahsur kaldı.

Maden Ocağında Patlama! 11 Madenci Yaşamını Yitirirken 25'i Mahsur Kaldı!

Çin'i Liaoning bölgesindeki demir cevheri madeninde yaşanan patlamada 11 kişi hayatını kaybetti. 25 kişi de madende mahsur kaldı.

05 Haziran 2018 Salı 22:58
Maden Ocağında Patlama! 11 Madenci Yaşamını Yitirirken 25'i Mahsur Kaldı!

Maden Ocağında Patlama! 11 Madenci Yaşamını Yitirirken 25'i Mahsur Kaldı

Çin'i Liaoning bölgesindeki demir cevheri madeninde yaşanan patlamada 11 kişi hayatını kaybetti. 25 kişi de madende mahsur kaldı.

Çin'i Liaoning bölgesindeki demir cevheri madeninde yaşanan patlamada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını duyurdu. 25 kişinin ise madende mahsur kaldığı belirtiliyor.

MADEN OCAĞI GİRİŞİNDE PATLAYICI YÜKLÜ ARAÇ İNFİLAK ETTİ

banner277
Benxi kentinin Nanfen bölgesinde yer alan demir cevheri madeninde patlama meydana geldi. Çin Ulusal Kömür Grubu Şirketi'ne bağlı madenin girişinde patlayıcı yüklü bir aracın infilak ettiği ifade edildi.

YER ALTINDA MAHSUR KALAN BAZI MADENCİLERLE İLETİŞİM KURULDU

Yer altında mahsur kalan 25 madenciden bazılarıyla iletişim kurulduğu da belirtiliyor. Bölgeye bir arama kurtarma ekibi de gönderildi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rotterdam Belediyesi'nden Skandal İzin: Cami Önünde Domuz Çevirmek Serbest!
Rotterdam Belediyesi'nden Skandal İzin: Cami Önünde Domuz Çevirmek Serbest!
İntihar Eden Kadını Havada Yakalayan İtfaiyeci, Ülkede Kahraman İlan Edildi!
İntihar Eden Kadını Havada Yakalayan İtfaiyeci, Ülkede Kahraman İlan Edildi!
Dünyaca Ünlü Modacı Kate Spade Kendini Asarak İntihar Etti!
Dünyaca Ünlü Modacı Kate Spade Kendini Asarak İntihar Etti!
Trump ile Kim Jong-un Arasındaki Tarihi Zirve Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de Yapılacak...
Trump ile Kim Jong-un Arasındaki Tarihi Zirve Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de Yapılacak...
Etiyopya'da Timsahın Saldırdığı Papaz Öldü!
Etiyopya'da Timsahın Saldırdığı Papaz Öldü!
Fransa'yı karıştıran reform tasarısı onaylandı!
Fransa'yı karıştıran reform tasarısı onaylandı!
Münbiç anlaşmasıyla ilgili ABD'den ilk açıklama!
Münbiç anlaşmasıyla ilgili ABD'den ilk açıklama!
Weınsteın taciz ve tecavüz suçlamalarını reddetti
Weınsteın taciz ve tecavüz suçlamalarını reddetti
Heathrow havalimanı'na yeni pist onayı
Heathrow havalimanı'na yeni pist onayı
Hawaii'de bir ayda 9 bin 900 deprem oldu
Hawaii'de bir ayda 9 bin 900 deprem oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim