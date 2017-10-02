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02 Ekim 2017 Pazartesi 10:33

Madagaskar'daki Veba Salgını

Madagaskar'daki veba salgınında ölenlerin sayısının 26'ya yükseldiği bildirildi.

Madagaskar'daki Veba Salgını
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SALGINDA ÖLENLERİN SAYISI 26'YA YÜKSELDİ

Antananarivo, 2 Ekim 17 : Madagaskar'daki veba salgınında ölenlerin sayısının 26'ya yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı kaynakları, AA muhabirine ağustos ayı sonlarında başlayan veba salgınında 7 kişinin daha öldüğünü, ölü sayısının 26'ya çıktığını söyledi.

Salgında ölenler arasında Madagaskar'a Hint Okyanusu Şampiyon Kulüpler Kupası maçları için giden Seyşeller Kadın Milli Basketbol Takımı Koçu Alix Allisop da bulunuyor.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da salgının yayılmasını engellemek için önlemler alındığı, bu çerçevede sokak gösterilerinin de yasaklandığı belirtildi.

Dünya Sağluk Örgütü Madagaskar Temsilcisi Charlotte Ndiaye ise yerel basına yaptığı açıklamada, vatandaşlara salgına karşı dikkatli olmaları ve hastalık belirtilerinin görülmesi halinde en yakındaki sağlık merkezine başvurmaları çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığınca, veba hastalarının ücretsiz tedavisi için başkent Antananarivo'da bir sağlık merkezi kurulmuştu.

Veba hastalığı, yüksek ateş, yorgunluk ve öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.

(AA/AK/ŞEB)

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