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Madagaskar\'da Uzlaşı Hükümeti Kuruldu

Dakar, 12 Haziran 18 (.): Ada ülkesi Madagaskar\'da yeni Başbakan Christian Ntsay liderliğinde uzlaşı hükümeti kuruldu.

Madagaskar\'da Uzlaşı Hükümeti Kuruldu

Dakar, 12 Haziran 18 (.): Ada ülkesi Madagaskar\'da yeni Başbakan Christian Ntsay liderliğinde uzlaşı hükümeti kuruldu.

12 Haziran 2018 Salı 12:46
Madagaskar\'da Uzlaşı Hükümeti Kuruldu

Dakar, 12 Haziran 18 (.): Ada ülkesi Madagaskar\'da yeni Başbakan Christian Ntsay liderliğinde uzlaşı hükümeti kuruldu.

Yerel basındaki haberlere göre, meclis, bir hafta önce göreve gelen Başbakan Ntsay\'ın 30 bakandan oluşan yeni kabinesine güvenoyu verdi.

Kabinede Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina\'nın partisinden 10, geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina\'nın partisinden 5, eski Cumhurbaşkanı Marc Ravalomanana\'nın partisinden 4 bakan da bulunuyor.

Savunma, maliye ve bütçe dahil 8 bakan, önceki hükümetin bakanlarından seçildi.

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Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina, yeni kabinenin kurulmasıyla ilgili olarak "Ulusal çıkarlar söz konusu olduğunda parti ile üyelerinin çıkar ve talepleri bir kenara bırakılmalıdır." dedi.

Anayasa Mahkemesi, ülkedeki siyasi krizin sona ermesi için başbakan ve hükümetinin 1-5 Haziran tarihlerinde istifa etmesi ve uzlaşı hükümetinin kurulması gerektiğini açıklamıştı. Açıklamanın ardından eski Başbakan Olivier Mahafaly Solonandrasana görevini bırakmıştı.

ÜLKEDE NİSANDAN BU YANA GÖSTERİLER DÜZENLENİYOR

Muhalefet, nisanda parlamentoda kabul edilen seçim yasasının kendi adaylarının seçimlere katılmasını engellediğini savunarak yasayı protesto etme kararı almıştı. Polisin göstericilere sert müdahalede bulunması ve hükümetin açıklamalarının ardından olaylar büyümüştü.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de hükümetle muhalefet arasındaki krizi çözmek için Madagaskar\'a özel temsilci göndererek taraflara sağduyu çağrısı yapmıştı.

(AA/RU/GÜL)

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