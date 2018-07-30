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Madagaskar'da iş adamlarını kaçıranlara operasyon

Ada ülkesi Madagaskar'da, yabancı iş adamlarını fidye için kaçıranlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 11'inin tutuklandığı bildirildi.

Madagaskar'da iş adamlarını kaçıranlara operasyon

Ada ülkesi Madagaskar'da, yabancı iş adamlarını fidye için kaçıranlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 11'inin tutuklandığı bildirildi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:29
Madagaskar'da iş adamlarını kaçıranlara operasyon

Yerel basındaki haberlere göre, son 2 haftadır başkent Antananarivo'da çoğunluğu Hindistan kökenli birçok yabancı iş adamı fidye için kaçırıldı.
Güvenlik güçlerinin iş adamlarını fidye için kaçırdığından şüphelendiği kişilerin adreslerine düzenlediği operasyon sonucu 23 kişi gözaltına alındı.
Polis kaynakları, yakalanan zanlılardan 11'inin aynı suçtan arananlar olması nedeniyle tutuklandığını belirterek, 2 kişinin de polisle girdiği çatışmada vurulduğunu kaydetti.
Bir hafta önce başkentteki bir semtte madencilik firmasında görevli 4 Hintli iş adamı kaçırılmıştı.
Güvenlik güçleri, kaçırma olaylarının bir şebeke tarafından organize edilmesi ihtimali üzerine soruşturmayı derinleştirdi.
Kaçırılan iş adamlarının bulunup bulunmadığıyla ilgili yetkililerden henüz bir açıklama ise gelmedi.
 

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Son Güncelleme: 30.07.2018 11:16
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