Maçta Kafasına Top Çarpan Milli Futbolcu Öldü!!

Milli sporcu Phillip Hughes hayatını kaybetti





Sidney’de oynanan maçta başına kriket topu isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 25 yaşındaki milli sporcu Hughes, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti

Avustralya'nın Sidney kentinde, önceki gün maç sırasında başına kriket topu isabet etmesi sonucu ağır yaralanan milli sporcu Phillip Hughes (25), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Kriket otoriteleri tarafından şimdiye kadar sahalarda görülen kazaların ‘‘en kötüsü’’ olarak değerlendirilen olayda, başına gelen topun etkisiyle yere yığılan ve ambulansla kaldırıldığı St. Vincent Hastanesi'nde ameliyata alınan Hughes, komadan çıkamayarak yaşama veda etti.



Sidney Cricket Ground’da Güney Avustralya (SA) ve Yeni Güney Galler (NSW) takımları arasında önceki gün oynanan maçta meydana gelen trajik olay nedeniyle milli kriketçinin hayatını kaybetmesi, ülkede üzüntüye neden oldu.