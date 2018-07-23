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Macron’un Özel Kalem Müdür Yardımcısı Benalla’ya soruşturma

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla hakkında 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darp ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Macron’un Özel Kalem Müdür Yardımcısı Benalla’ya soruşturma

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla hakkında 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darp ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 06:58
Macron’un Özel Kalem Müdür Yardımcısı Benalla’ya soruşturma

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla hakkında 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darp ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, hakim karşısına çıkarılan Benalla hakkında 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darp ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.  Darp olayıyla bağlantılı olarak hakime ifade veren iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinin çalışanı Vincent Crase ve görevlerinden uzaklaştırılan 3 polisin hakkında da soruşturma açıldığı kaydedildi.
Benella’nın görevden alınmasının ardından Macron’un, benzer olayların yaşanmaması için güvenlik ekibindeyeniden düzenleme yapacağı da bildirildi.  Macron’un Benella’nın tavrunu kabul edilemez bulduğu kendisine hiçbir dokunulmazlık sağlanmayacağını vurguladığı da ifade edildi.
Öte yandan İçişleri Bakanı Gerard Collomb, bugün Ulusal Mecliste konuya ilişkin açıklamalarda bulunacak.  Fransız basını, Collomb’un, gösterinin ertesi günü Benalla’nın bir genci darbettiği bilgisine sahip olduğunu yazmıştı. Fransa’daki aşırı solcu ve sağ partiler, bunun üzerine Collomb’un zamanında Benalla hakkında hukuki süreci başlatmadığını savunarak istifasını istemişti.
Le Monde gazetesi, Benalla'nın, birkaç gün önce 1 Mayıs gösterisinde polislerin kullandığı kaskı takarak etrafı polislerle çevrili ve yerde yatan genci şiddetli şekilde darbettiğine dair görüntüler yayımlamıştı. Paris Savcılığı, perşembe günü Benalla hakkında "şiddet uygulamak" ve "görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla ön soruşturma açmıştı.
Benalla, geçen yıl düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminden önce kampanya süresince Macron'un güvenliğinden sorumlu olmuştu.
 

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Son Güncelleme: 23.07.2018 10:29
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