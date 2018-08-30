Macron: Türkiye İle Stratejik İlişkilere İhtiyaç Var

Helsinki, 30 Ağustos 18 : Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB\'nin Türkiye ile geliştireceği yeni stratejik ilişkinin savunma konularını da içermesi gerektiğini belirtti. Macron Rusya ile de ilişkilerin modernize edilmesi gerektiğini söyledi.

Resmi temaslar için Finlandiya\'nın başkenti Helsinki\'de bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği\'nin (AB) Türkiye ile stratejik bir ilişki geliştirmesi gerektiğini söyledi. AB\'nin iç işleyişinde ve dış ilişkilerinde daha bütünleşik hareket etmesi için seçildiği Mayıs 2017\'den bu yana çaba gösteren Macron, "Avrupa Birliği\'nin, savunma konuları da dahil, Türkiye ile stratejik bir ilişkiye ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

MACRON: GÜVENLİK İÇİN SIRTIMIZI ARTIK ABD\'YE DAYAYAMAYIZ

Stratejik ilişkilerin Rusya ile de geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Macron, Türkiye ve Rusya ile kurulacak stratejik ilişki anlayışının "istikrar" ve "uzun vadede güç ve uyum" sağlayacağını kaydetti. Macron Rusya ile ilişkilerin Soğuk Savaş sonrası dönemde modernize edilmeye ihtiyaç duyduğunu aktarırken, siber güvenlik, savunma ve stratejik ilişki konularında Rusya ile AB arasında yeni bir ilişki kurulması gerektiğini ve burada yakalanacak uyumun Avrupa\'nın gideceği yönü göstereceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı bu hafta başında da bir açıklama yaparak AB\'nin güvenliğini sağlamak için yeni bir tasarının yolda olduğunu ve ABD\'ye olan bağımlılığın azaltılması gerektiğini söylemişti. Macron,"Avrupa, güvenliği için sırtını daha fazla ABD\'ye yaslayamaz. Avrupa\'nın güvenliğini sağlamak bize bağlı" ifadesini kullanmış ve "yeni girişimlerde bulunmalı ve yeni ittifaklar oluşturmalıyız" demişti.

(EURONEWS/FG)