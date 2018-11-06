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Macron\'a Saldırı Hazırlığı Yapan 6 Kişi Gözaltına Alındı

FRANSA İSTİHBARATININ CUMHURBAŞKANI EMMANUEL MACRON\'A SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLDUĞU BELİRLENEN 6 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDIĞI BİLDİRİLDİ

Macron\'a Saldırı Hazırlığı Yapan 6 Kişi Gözaltına Alındı

FRANSA İSTİHBARATININ CUMHURBAŞKANI EMMANUEL MACRON\'A SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLDUĞU BELİRLENEN 6 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDIĞI BİLDİRİLDİ

06 Kasım 2018 Salı 15:15
Macron\'a Saldırı Hazırlığı Yapan 6 Kişi Gözaltına Alındı
 FRANSA İSTİHBARATININ CUMHURBAŞKANI EMMANUEL MACRON\'A SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLDUĞU BELİRLENEN 6 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDIĞI BİLDİRİLDİ

Pasris, 6 Kasım 18 : Fransa istihbaratının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'a suikast hazırlığında olduğu belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi. 

BFMTV kanalının haberine göre, ülkenin Isere, Ille-et-Vilaine ve Moselle bölgelerinde aşırı sağ yapılanmalara karşı operasyon düzenlendi.
Haberde, Cumhurbaşkanı Macron\'a suikast düzenleme hazırlığındaki biri kadın 6 kişinin yakalandığı ve olayla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.
Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSI) tarafından yürütülen operasyonda büyük bir saldırı hazırlığının ortaya çıkarıldığı, açılan soruşturmada tehdidin boyutları ve saldırı biçimini ortaya çıkaracak detayların netleşeceği ifade edildi.
Fransa\'da geçen yıl toplumca tanınan kişilere ve üst düzey yöneticilere saldırı planları yaptığı belirtilen 10 kişi gözaltına alınmıştı. Aşırı sağ gruplara üye bu kişilerin eylemlerini ses getirmesi amacıyla tanınmış kişilere yönelttikleri ve internet üzerinde faaliyette bulundukları kaydedilmişti.
DGSI\'nın yeni direktörü Nicolas Lerner dün görevine başlamıştı. Göreve başlama töreninde konuşan İçişleri Bakanı ChristopheCastaner, ülke genelinde aktif aşırı sağ ve aşırı sol hareketlerin tehdidine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunmuştu.
(AA/ÖZ/ŞEB)
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