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"Macron yolsuzluk yapmakla suçlanıyor"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanlığı seçimkampanyalarını yürüttüğü dönemde bazı kurumlardan olağandışı indirim aldığı gerekçesi ile suçlanıyor.

"Macron yolsuzluk yapmakla suçlanıyor"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanlığı seçimkampanyalarını yürüttüğü dönemde bazı kurumlardan olağandışı indirim aldığı gerekçesi ile suçlanıyor.

28 Nisan 2018 Cumartesi 21:38
"Macron yolsuzluk yapmakla suçlanıyor"

Macron yolsuzluk yapmakla suçlanıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanlığı seçimkampanyalarını yürüttüğü dönemde bazı kurumlardan olağandışı indirim aldığı gerekçesi ile suçlanıyor.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlık seçim kampanyalarında, bazı kurumlardan olağan dışı indirim aldığı gerekçesi ile suçlanıyor. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb’a yakınlığı ile bilinen Olivier Ginon’un organizasyon şirketi GL tarafından Macron’a yüzde yüz indirimli olarak miting alanı kiraladığı Fransız basınında yer aldı. Bununla birlikte aynı şirketin Macron’a seçim kampanyalarında kullanılacak teçhizatların kiralanması konusunda da ciddi bir indirim yaptığı ortaya çıktı. Ulaşılan verilere göre Macron’un, 2016’nın Aralık ayında, 39 bin 490 Euro maliyeti olan teçhizatları, 9 bin Euro’ya kiraladığı ortaya çıktı.

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Siyasi Finansman ve Kampanya Hesapları Ulusal Komisyonu (CNCCFP) tarafından sorgulanan GL Organizasyon ise şirketi bu indirimin “olağan” olduğunu söyledi. Öte yandan böyle bir indirimden yararlanmamış olan adaylar yaptıkları açıklamada böyle bir indirimin yasak olduğuna dikkat çekerek yaşananların adayın seçilme hakkının yok olmasına sebep olabileceğini belirtti.

Elysee Sarayı’ndan gelen açıklamaya göre ise yapılan indirimlerin Emmanuel Macron’un siyasi hareketi tarafından pazarlık yapılarak sağlandığı savunuldu.

Anahtar Kelimeler:
FransaMacronYolsuzluk
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