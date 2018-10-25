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Macron ve Kral Selman telefonda görüştü

Macron ve Kral Selman telefonda görüştü

25 Ekim 2018 Perşembe 07:50
Macron ve Kral Selman telefonda görüştü

SUUDİ ARABİSTAN KRALI SELMAN BİN ABDULAZİZ İLE GÖRÜŞEN FRANSA CUMHURBAŞKANI EMMANUEL MACRON, GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLÜMÜNÜN AYDINLIĞA KAVUŞTURULMASINI İSTEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşmesinde, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün aydınlığa kavuşturulması talebinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee tarafından yayımlanan açıklamada, Macron ve Kral Selman'ın telefonda görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin, gazeteci Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin soruşturmayı ele aldıkları belirtilerek Macron'un, bu suç karşısında derin öfkesini dile getirdiği ve bu drama sebep olan koşulların ortaya çıkarılmasını Kral Selman'dan talep ettiği kaydedildi.

Macron'un, Kral Selman'a ülkesi için ifade, basın ve kamu hürriyetinin önemini dile getirdiği ifade edilen açıklamada, "Fransa, ortakları ile suçlular hakkında uluslararası yaptırımları yürürlüğe koymakta tereddüt etmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Görüşmenin Fransa ve Suudi Arabistan arasındaki tarihi ilişkiler ve stratejik diyalog çerçevesinde yapıldığı hatırlatılırken, iki liderin başta Yemen ve Suriye olmak üzere bölgesel konuları da ele aldıkları bilgisi paylaşıldı.
 

Son Güncelleme: 25.10.2018 11:17
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