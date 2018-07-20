Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı gözaltında

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla, bir genci darbettiği görüntülerinden dolayı gözaltına alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla polis kılığına girdi, protesto gösterisi yapan bir öğrenciyi dövdü.

1 Mayıs'da yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı, Fransa'da ortalık karıştı.

Üç polis görevden uzaklaştırıldı

Benalla gözaltına alındı ve Elysee Sarayı Benalla'nın görevinden alınması için resmi işlemleri başlattı.

Europe 1 radyosunun internet sitesinde yer alan haberde ise darp olayıyla bağlantılı olarak 3 polisin görevlerinden uzaklaştırıldığı da iddia edildi.

Göstericiyi tekme tokat dövdü

Le Monde gazetesi, Benalla'nın, 1 Mayıs gösterisinde polislerin kullandığı kaskı takarak etrafı polislerle çevrili ve yerde yatan genci şiddetli şekilde darbettiğine dair görüntüler yayımladı.

Paris Savcılığı, Benalla hakkında "şiddet uygulamak" ve "görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla ön soruşturma açtı.

Gözlemci olarak katılmak istemiş

Le Monde'a konuşan Macron'un Özel Kalem Müdürü Patrick Strzoda da Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerine gözlemci olarak katılmak için kendisinden izin talep ettiğini ve sadece bu sıfatla görevlendirildiğini söyledi.

Strzoda gösterinin ertesi günü Benalla'nın bir genci şiddetli şekilde darbettiği bilgisini aldı ve görüntüleri izledi.

"Ceza kesilmeli" talimatı

Patrick Strzoda o sırada Avustralya ziyaretinde Macron'la konuyu paylaştı, Fransa Cumhurbaşkanı'nı da "Bunlar doğruysa ceza kesilmelidir." dedi.

Benalla 4 Mayıs itibarıyla 15 gün görevinden uzaklaştırıldı, daha sonra Özel Kalem Müdür Yardımcılığı'ndan daha düşük olan bir idari işler görevine getirildi.

Sosyal medyada yayıldı

Görüntüyü olay yerinde "Boyun Eğmeyen Fransa (France Insoumis)" hareketi taraftarı çekti ve sosyal medyada paylaştı.

Benalla, geçen yıl düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminden önce kampanya süresince Macron'un güvenliğinden sorumlu olmuştu.