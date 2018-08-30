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Macron, Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB'nin 'Soğuk Savaş' sonrası savunma planlama konusunda, Türkiye ile geliştirilecek yeni stratejik ilişkinin önemine vurgu yaptı. Macron, "Avrupa'nın güvenliği için ABD'ye yaslanamayız" dedi.

Macron, Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB'nin 'Soğuk Savaş' sonrası savunma planlama konusunda, Türkiye ile geliştirilecek yeni stratejik ilişkinin önemine vurgu yaptı. Macron, "Avrupa'nın güvenliği için ABD'ye yaslanamayız" dedi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 21:09
Macron, Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB'nin 'Soğuk Savaş' sonrası savunma planlama konusunda, Türkiye ile geliştirilecek yeni stratejik ilişkinin önemine vurgu yaptı. Macron, "Avrupa'nın güvenliği için ABD'ye yaslanamayız" dedi.

Resmi temaslar için Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye ile stratejik bir ilişki geliştirmesi gerektiğini söyledi. AB’nin iç işleyişinde ve dış ilişkilerinde daha bütünleşik hareket etmesi için seçildiği Mayıs 2017’den bu yana çaba gösteren Macron, “Avrupa Birliği’nin, savunma konuları da dahil, Türkiye ile stratejik bir ilişkiye ihtiyacı var” ifadesini kullandı.

Stratejik ilişkilerin Rusya ile de geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Macron, Türkiye ve Rusya ile kurulacak stratejik ilişki anlayışının “istikrar” ve “uzun vadede güç ve uyum” sağlayacağını kaydetti. Macron Rusya ile ilişkilerin Soğuk Savaş sonrası dönemde modernize edilmeye ihtiyaç duyduğunu aktarırken, siber güvenlik, savunma ve stratejik ilişki konularında Rusya ile AB arasında yeni bir ilişki kurulması gerektiğini ve burada yakalanacak uyumun Avrupa’nın gideceği yönü göstereceğini söyledi.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'a sert yanıt

ATATÜRK YORUMU İLİŞKİLERİ GERMİŞTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Pazartesi günü de Türkiye’nin AB ile ilişkileriyle ilgili bir takım mesajlar vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “pan-İslamist” bir bakış açısına sahip olduğunu belirten Macron, çoğu zaman Avrupa’ya ve AB’nin prensiplerine karşı bir tutum aldığını söylemişti. Macron ayrıca “Soğuk Savaş’ı geride bıraktık ve Erdoğan’ın Türkiye’si, (Mustafa) Kemal Atatürk’ün Türkiye’si değil” ifadesini kullanarak, Türkiye’nin AB üyelik sürecine dair olumsuz bir tablo çizmişti.

Fransız liderin sözleri sonrası Türkiye Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak, kullanılan ifadeleri “derin bir teessüfle” karşıladıklarını belirtmişti. Bakanlık, “Macron’un ülkemize ilişkin açıklamaları, hemen her platformda defaatle izah etmemize rağmen, Türkiye'nin gerçeklerini anlamaktan uzak olduğunu bir kere daha göstermiştir” sözlerini kullanmıştı.

“AVRUPA’NIN GÜVENLİĞİ ABD’YE DEĞİL BİZE BAĞLI”

Deutsche Welle Türkiye’nin haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı bu hafta başında da bir açıklama yaparak AB’nin güvenliğini sağlamak için yeni bir tasarının yolda olduğunu ve ABD’ye olan bağımlılığın azaltılması gerektiğini söylemişti. Macron,”Avrupa, güvenliği için sırtını daha fazla ABD’ye yaslayamaz. Avrupa’nın güvenliğini sağlamak bize bağlı” ifadesini kullanmış ve “yeni girişimlerde bulunmalı ve yeni ittifaklar oluşturmalıyız” demişti.

40 yaşındaki Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları ABD Başkanı Donald Trump’ın son dönemde AB’ye karşı artarak devam eden çıkışları ışığında gelmişti.

Son Güncelleme: 30.08.2018 21:11
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