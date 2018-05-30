Macron'dan Rus gazetecilere yasak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, haberini taraflı bulduğu Russia Today muhabirlerinin Cumhurbaşkanlık sarayına girişini yasakladı.
Fransa CumhurbaşkanıEmmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde Le Point dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karalayan kapağına Türkiye'den gelen tepkiyi sert eleştirmiş “basın ve ifade özgürlüğünü” savunmuştu. Russia Today'in haberciliğini taraflı bularak birçok kez eleştiren Macron, Fransız basın kartına sahip olan ve akreditasyon işlemini gerçekleştiren Russia Today muhabirlerine yasak getirdi.
Öte yandan, Macron geçtiğimiz günlerde Le Point dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren reklam afişlerini indirten Fransa'daki Türklere tepki göstermiş “basın ve ifade özgürlüğünü” savunmuştu. Macron twitterdan yaptığı açıklamada, “Le Point'in afişleri bayilerden ‘Fransa'da ve yurtdışındaki özgürlük düşmanlarının hoşuna gitmemesi sebebiyle kaldırılması kesinlikle kabul edilemez. Basın özgürlüğünün bedeli yoktur: Onsuz diktatörlüktür” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamasının üzerine Macron, Türkiye'den hükümet tarafından eleştirilmişti.