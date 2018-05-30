Macron'dan Rus gazetecilere yasak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, haberini taraflı bulduğu Russia Today muhabirlerinin Cumhurbaşkanlık sarayına girişini yasakladı.

Fransa CumhurbaşkanıEmmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde Le Point dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karalayan kapağına Türkiye'den gelen tepkiyi sert eleştirmiş “basın ve ifade özgürlüğünü” savunmuştu. Russia Today'in haberciliğini taraflı bularak birçok kez eleştiren Macron, Fransız basın kartına sahip olan ve akreditasyon işlemini gerçekleştiren Russia Today muhabirlerine yasak getirdi.



