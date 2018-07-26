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Macron: “Ciddi bir hataydı“

Macron: “Ciddi bir hataydı“

26 Temmuz 2018 Perşembe 07:25
Macron: “Ciddi bir hataydı“

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON’DAN 1 MAYIS GÖSTERİLERİNDE BİR GENCİ DARP EDEN ESKİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ HAKKINDA AÇIKLAMA
 

“CİDDİ BİR HATAYDI. GÖREVDEN ALMA KARARINI ONAYLADIM VE YETERLİ GÖRDÜM. BU KONUDA SORUMLULUK BENİM”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerindeki davranışını ciddi hata olarak tanımladı.
Macron, temaslarda bulunmak üzere gittiği Bagneres-de-Bigorre kentinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 
Eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve yakın koruması Benalla'nın 1 Mayıs gösterileri sırasında bir genci darp ettiği olayla ilgili medyayı yanlış bilgiler paylaşmakla suçlayan Macron, Özel Kalem Müdürlüğü'nün Benalla hakkındaki görevden uzaklaştırma, daha düşük bir göreve getirme ve görevden alma kararını onayladığını ve yeterli gördüğünü, bu konuda sorumluluğun kendisinin olduğunu belirtti.
Macron, etrafındaki kişilerin hata yaptığı zaman cezalandırıldığını ve yasal işlem gerektiğinde yapıldığını ifade etti. 
Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerindeki davranışlarını ciddi hata olarak nitelendiren Macron, Benalla hakkında verilen cezaların yeterli olup olmadığı ile ilgili soruya, bir kişi hata yaptığı için üzerine gidilmemesi gerektiğini, bu konuda bir olay üzerinden siyasi bir yargılama yapılmaya çalışıldığını kaydetti.
Öte yandan, Fransız basınında yer alan haberlere göre, Benalla'nın Elysee Sarayı'ndaki eski ofisine baskın düzenlendi. Haberlerde, baskın sırasında Benalla'nın da hazır bulunduğu ifade edildi.
Macron'un Özel Kalem Müdürü Patrick Strzoda, Benalla'ya ilişkin Ulusal Meclis'te kurulan soruşturma komisyonuna dün ifade vermişti. Olayı 2 Mayıs'ta öğrendiği ve o sırada Macron'un Avustralya ziyaretinde olduğunu belirten Strzoda, Benalla'nın 15 gün görevinden uzaklaştırılması ve Elysee Sarayı'nda daha düşük bir pozisyonda göreve getirilmesi kararını Macron'dan bağımsız olarak 2 Mayıs'ta kendisinin aldığını, bu konudaki tüm sorumluluğu üstlendiğini ifade etmişti.
Fransız kamuoyunda, Benalla'nın Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak atandığına dair kararın Resmi Gazete'de yayımlanmadığı gerekçesiyle onun aslında bu görevde olmadığı, Macron'un yakın koruması olarak çalıştığı, kendisine özel araç, özel ev ve silah tahsis edildiği ve iltimas geçildiği yorumları yapılıyor. 
İÇİŞLERİ BAKANININ İSTİFASI İSTENDİ
Pazar günü hakim karşısına çıkarılan Benalla hakkında 1 Mayıs gösterileri sırasında bir genci şiddetli bir şekilde dar ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.
Darp olayıyla bağlantılı olarak hakime ifade veren iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinin çalışanı Vincent Crase ve görevlerinden uzaklaştırılan 3 polis hakkında da soruşturma açıldığı duyurulmuştu.
Aşırı sol ve sağ partiler, İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un Benalla hakkındaki hukuki süreci zamanında başlatmadığını savunarak istifasını istemişti.
Elysee Sarayı'nın geçen hafta Benalla'nın görevinden alınması için resmi işlem başlattığı belirtilmişti.
KAFASINDA KASKLA GÖSTERİCİ DÖVMÜŞTÜ
Benalla'nın, 1 Mayıs gösterilerinde, kafasında polislerin kullandığı kaskla, etrafı polislerle çevrili halde yerde yatan bir genci darbettiğine ilişkin görüntüler geçen hafta Le Monde gazetesi tarafından yayımlanmıştı. 
Paris Savcılığı, geçen perşembe günü Benalla hakkında "şiddet uygulamak" ve "görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla ön soruşturma açmıştı.
Haberde, Macron'un olayla ilgili ertesi gün bilgilendirildiği ve Benalla'nın 4 Mayıs itibarıyla 15 gün görevinden uzaklaştırıldığı, daha sonra özel kalem müdür yardımcılığından daha düşük pozisyondaki bir idari göreve getirildiği kaydedilmişti.
Cumhurbaşkanı Macron'un seçim kampanyasının başında tanıştığı ve özel koruma olarak daima yanında bulundurduğu Benalla'ya çok güvendiği belirtiliyor.
 

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Son Güncelleme: 26.07.2018 11:02
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