banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95369
ALTIN
190.839
DOLAR
4.8234
STERLİN
6.3467
EURO
5.6341
Hırsızlık yapmak uğruna ölüyordu
HIRSIZLIK YAPMAK UĞRUNA ÖLÜYORDU
Gonyak hırsızları yakalandı
GONYAK HIRSIZLARI YAKALANDI
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Karagülle tutuklu yargılanacak
KARAGÜLLE TUTUKLU YARGILANACAK
banner282

Macron: 1 Mayıs'ta darp olayının tek sorumlusu benim

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eski özel kalem müdür yardımcısı Benalla'nın 1 Mayıs gösterileri sırasında bir genci darbettiği olayın tek sorumlusunun kendisi olduğunu söyledi.

Macron: 1 Mayıs'ta darp olayının tek sorumlusu benim

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eski özel kalem müdür yardımcısı Benalla'nın 1 Mayıs gösterileri sırasında bir genci darbettiği olayın tek sorumlusunun kendisi olduğunu söyledi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 20:38
Macron: 1 Mayıs'ta darp olayının tek sorumlusu benim

Macron: 1 Mayıs'ta darp olayının tek sorumlusu benim

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eski özel kalem müdür yardımcısı Benalla'nın 1 Mayıs gösterileri sırasında bir genci darbettiği olayın tek sorumlusunun kendisi olduğunu söyledi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris'te Latin Amerika Evi'nde Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinin milletvekilleriyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir araya geldi ve basına kapalı gerçekleşen programda Macron, eski özel kalem müdür yardımcısı Alexandre Benalla'nın 1 Mayıs gösterileri sırasında bir genci darbettiği olayla ilgili ilk kez konuştu. 

Olayın tek sorumlusu benim

Macron'un bu olayın tek sorumlusunun kendisinin ve Benalla'ya güvenin kendisinin olduğunu ifade ettiği bildirildi.

Macron'un 1 Mayıs'ta yaşananların çok ciddi olduğunu söylediği kaydedildi.

Macron'un Benalla'ya yaptırım uygulanmasını kendisinin onayladığını söylediği de belirtildi.

Macron'un Özel Kalem Müdürü Patrick Strzoda, Benalla'yla ilgili Ulusal Meclis'te kurulan soruşturma komisyonuna ifade vermişti.

Olayı 2 Mayıs'ta öğrendiği ve o sırada Macron'un Avustralya ziyaretinde olduğunu belirten Strzoda, Benalla'nın 15 gün görevinden uzaklaştırılması ve Elysee Sarayı'nda daha düşük bir pozisyonda göreve getirilmesi kararını Macron'dan bağımsız olarak 2 Mayıs'ta kendisinin aldığını, bu konudaki tüm sorumluluğu üstlendiğini ifade etmişti.

Fransız kamuoyunda, Benalla'nın Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak atandığına dair kararın Resmi Gazete'de yayımlanmadığı gerekçesiyle onun aslında bu görevde olmadığı, Macron'un yakın koruması olarak çalıştığı, kendisine özel araç, özel ev ve silah tahsis edildiği ve iltimas geçildiği yorumları yapılıyor.

İçişleri Bakanı'nın istifası istendi

Geçen pazar günü hakim karşısına çıkarılan Benalla hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Darp olayıyla bağlantılı olarak hakime ifade veren iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinin çalışanı Vincent Crase ve görevlerinden uzaklaştırılan 3 polis hakkında da soruşturma açıldığı duyurulmuştu.

Aşırı sol ve sağ partiler, İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un Benalla hakkındaki hukuki süreci zamanında başlatmadığını savunarak istifasını istemişti.

Elysee Sarayı'nın Benalla'nın görevinden alınması için resmi işlem başlattığı belirtilmişti.

Kafasında kaskla gösterici dövmüştü

Benalla'nın, 1 Mayıs gösterilerinde, kafasında polislerin kullandığı kaskla, etrafı polislerle çevrili halde yerde yatan bir genci darbettiğine ilişkin görüntüler geçen hafta Le Monde gazetesi tarafından yayımlanmıştı.

Paris Savcılığı, geçen perşembe günü Benalla hakkında "şiddet uygulamak" ve "görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla ön soruşturma açmıştı.

Haberde, Macron'un olayla ilgili ertesi gün bilgilendirildiği ve Benalla'nın 4 Mayıs itibarıyla 15 gün görevinden uzaklaştırıldığı, daha sonra özel kalem müdür yardımcılığından daha düşük pozisyondaki bir idari göreve getirildiği kaydedilmişti.

Cumhurbaşkanı Macron'un seçim kampanyasının başında tanıştığı ve özel koruma olarak daima yanında bulundurduğu Benalla'ya çok güvendiği belirtiliyor.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Metin Hara'dan sevgilisi Adriana Lima'ya duygusal mesaj
Metin Hara'dan sevgilisi Adriana Lima'ya duygusal mesaj
Nina Agdal yas tutuyor
Nina Agdal yas tutuyor
Cesur güzel Silvia Caruso
Cesur güzel Silvia Caruso
10. BRICS Zirvesi Güney Afrika'da başladı
10. BRICS Zirvesi Güney Afrika'da başladı
Mars'ta likit su gölü bulundu
Mars'ta likit su gölü bulundu
Aigialia Metropoliti Amvrosios: Atina'daki yangının sebebi Çipras'ın ateist olması
Aigialia Metropoliti Amvrosios: Atina'daki yangının sebebi Çipras'ın ateist olması
AB'den ABD'ye 20 milyar dolarlık misilleme tehdidi
AB'den ABD'ye 20 milyar dolarlık misilleme tehdidi
Yüksekova'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Yüksekova'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Pakistan'da oy verme işlemi sona erdi
Pakistan'da oy verme işlemi sona erdi
Sıcak hava dalgası Avrupa'yı kavuruyor
Sıcak hava dalgası Avrupa'yı kavuruyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim