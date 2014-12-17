Macaristan'da Hükümet Karşıtı Protesto Gösterisi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de çok sayıda sivil toplum örgütü birleşerek hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenledi.

Jozsef Nador Meydanı'nda çok sayıda sivil toplum örgütünün birlikte hareket ederek düzenlediği gösteriye katılan binlerce kişi, 2015 yılı bütçe tasarısı, yolsuzluklar, emeklilik yasası, eğitim sorunları ve sosyal adaletsizliği protesto etti.

Protestoculardan Anna Gacs, eylemde yaptığı konuşmada, "Macar halkının çıkarları için buradayız. Şimdi birlikte hareket ederek haklarımızı korumak ve sosyal adaletsizlikleri reddetmek için çok çalışmaya ihtiyacımız var. Mevcut hükümet seçimler öncesi verdiği sözleri yerine getirmedi. Bu hükümet istifa edene kadar eylemlerimiz sürecektir" dedi.

Ayrıca aynı oluşum başta Macaristan'ın dört büyük kenti Miskolc, Szeged, Szombathely, Pécs olmak üzere eş zamanlı olarak ülke genelinde bir çok yerde protesto gösterileri düzenledi.