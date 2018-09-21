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Macaristan Ve Ukrayna Arasında "gizli Kamera" Krizi

MACARİSTAN\'IN BEREHOVE BAŞKONSOLOSLUĞUNDA, VATANDAŞLIK ALANLAR İÇİN DÜZENLENEN YEMİN TÖRENİNİN GİZLİ KAMERAYLA KAYDEDİLMESİ İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNİ GERDİ 

Macaristan Ve Ukrayna Arasında "gizli Kamera" Krizi

MACARİSTAN\'IN BEREHOVE BAŞKONSOLOSLUĞUNDA, VATANDAŞLIK ALANLAR İÇİN DÜZENLENEN YEMİN TÖRENİNİN GİZLİ KAMERAYLA KAYDEDİLMESİ İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNİ GERDİ 

21 Eylül 2018 Cuma 10:33
Macaristan Ve Ukrayna Arasında
MACARİSTAN\'IN BEREHOVE BAŞKONSOLOSLUĞUNDA, VATANDAŞLIK ALANLAR İÇİN DÜZENLENEN YEMİN TÖRENİNİN GİZLİ KAMERAYLA KAYDEDİLMESİ İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNİ GERDİ 
MACARİSTAN DIŞİŞLERİ VE DIŞ TİCARET BAKANI PETER SZİJJARTO: "EĞER UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI\'NIN İMA ETTİĞİ GİBİ UKRAYNA, BEREHOVE\'DE GÖREV YAPAN MACAR BAŞKONSOLOSU\'NU SINIR DIŞI EDERSE MACAR HÜKÜMETİ BU HAREKETİ DÜŞMANCA VE RİSKLİ OLARAK DEĞERLENDİRİR"
Budapeşte, 21 Eylül 18 (.): Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin\'in, Macaristan\'ın Berehove Başkonsolosu\'nun sınır dışı edilebileceği imasına tepki gösterdi.
Macaristan-Ukrayna sınırında Macarların yoğun olarak yaşadığı Ukrayna\'nın Berehove kentinde faaliyet gösteren Macaristan Başkonsolosluğunda Macar vatandaşlığı alan kişiler için düzenlenen yemin töreninin gizli kamerayla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılması iki ülke arasında krize neden oldu.
Bakan Szijjarto, düzenlediği basın toplantısında, Başkonsoloslukta düzenlenen törenin yasalara tamamen uygun olduğunu kaydedip, söz konusu gizli kamera görüntüsünün Ukrayna seçimlerinde kullanılmak için \'\'sipariş\'\' üzerine hazırlandığını iddia etti.
Macar hükümetinin Ukrayna\'da yaşayan Macarları savunmaya devam edeceğini belirten Szijjarto, \'\'Çifte vatandaşlık Avrupa Birliği\'nde (AB) yaygın bir uygulama ama Ukrayna\'nın itirazları Kiev\'in Avrupa entegrasyonunu ve NATO üyeliğini ciddi bir şekilde düşünmediğini gösteriyor.\'\' dedi.
"CEVAPSIZ KALMAZ"
Szijjarto, \'\'Eğer Ukrayna Dışişleri Bakanı\'nın ima ettiği gibi Ukrayna Berehove\'de görev yapan Macar Başkonsolosu\'nu sınır dışı ederse Macar hükümeti bu hareketi düşmanca ve riskli olarak değerlendirir. Böylesi bir adım iki ülke ilişkilerini yeni bir boyuta taşır ve cevapsız kalmaz.\'\' diye konuştu. 
Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin, konuya ilişkin gazetecilere dün yaptığı açıklamada, \'\'Konsolosun Zakarpatya bölgesinde hiçbir işi olmadığını Szijjarto\'ya ileteceğim. Konsolos Macar pasaportunu Macar vatandaşlarına Budapeşte\'de dağıtırsa daha iyi eder.\'\' ifadelerini kullanmıştı.
MACARİSTAN-UKRAYNA KRİZİ
Macaristan, Ukrayna\'nın geçen yıl eylül ayında eğitim kanununda yaptığı değişiklik dolayısıyla ülkede yaşayan Macar azınlığın haklarının ihlal edildiğini öne sürüyor.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna\'nın eğitim kanununda yaptığı değişiklik konusunda, "Ukrayna, eğitim kanununda yaptığı düzenlemeyle Macaristan\'ı sırtından bıçakladı." demişti. 
Ukrayna\'da eğitim kanununda yapılan değişikliğe göre, ülkedeki Macarlar, orta öğretim ve üniversitelerde ana dillerinde eğitim göremeyecek.
Macaristan hükümeti, 14-15 Şubat\'ta düzenlenmesi planlanan NATO-Ukrayna Savunma Bakanları Komitesi oturumunu veto etmişti.
(AA/TUĞ/HÖ)

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