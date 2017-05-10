Macaristan Schengen Sınır Kontrollerini Askıya Aldı

Macaristan İçişleri Bakan Yardımcısı Karoly Kontrat, ülkesinin, Schengen bölgesine giriş ve çıkışlarda bütün yolculara sıkı kontrol uygulamasını, bazı sınır kapılarında uzun kuyruklara neden olması dolayısıyla geçici olarak askıya aldığını açıkladı.

MACARİSTAN, GEÇEN AY YÜRÜRLÜĞE GİREN SCHENGEN SINIR KONTROLLERİNİ UZUN KUYRUKLARA NEDEN OLMASI DOLAYISIYLA ASKIYA ALDIĞINI AÇIKLADI

Budapeşte, 10 Mayıs 17 : Macaristan İçişleri Bakan Yardımcısı Karoly Kontrat, ülkesinin, Schengen bölgesine giriş ve çıkışlarda bütün yolculara sıkı kontrol uygulamasını, bazı sınır kapılarında uzun kuyruklara neden olması dolayısıyla geçici olarak askıya aldığını açıkladı.

Kontrat, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) dışından gelen tehditler gerekçe gösterilerek AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve ilgili AB kurumlarınca onaylanarak 7 Nisan'da yürürlüğe giren Schengen sınırı kural değişikliklerinin, bazı sınır kapılarında uzun kuyruklara neden olduğunu, bu yüzden Macar hükümetinin Schengen bölgesine giriş ve çıkışlarda bütün yolculara sıkı kontrol yapılması uygulamasını geçici olarak askıya aldığını belirtti.

Macaristan'ın, AB'nin aldığı söz konusu karara başından beri çeşitli itirazlarının olduğunu ifade eden Kontrat, ''Yasa dışı göç, AB vatandaşlarının serbest dolaşımını sağlayan Schengen gibi Avrupa'nın en önemli kazançlarını tehdit ediyor. Macar hükümetine göre Brüksel AB vatandaşları yerine yasa dışı göçü kontrol edip, onu durdurmak ile uğraşmalı.'' ifadelerini kullandı.

Hükümet kararnamesi salı günü akşam saatlerinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Özellikle Ortadoğu ülkelerine giden yabancı savaşçıların geri dönmesi ve AB dışından gelen tehditler gerekçe gösterilerek AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve ilgili AB kurumlarınca onaylanan Schengen sınırı kural değişiklikleri 7 Nisan'da yürürlüğe girmiş, yeni uygulamayla, Schengen bölgesine kara, hava ve deniz yoluyla giriş veya çıkış yapan tüm yolcuların sıkı kontrolden geçirileceği açıklanmıştı.

(AA/ÖZ/ŞEB)

