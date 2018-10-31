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Macaristan’da Üst Mahkeme, Mülteci Tekmeleyen Gazeteciyi Suçsuz Buldu

Budapeşte, 31 Ekim 18 : Macaristan’da üst mahkeme, mülteci kafilesinin Sırbistan sınırından ülkeye girişi sırasında bir mülteci çocuğu tekmeleyen Macar gazeteci Petra Laszlo\'ya verilen tecilli 3 yıllık hapis cezası kararını bozdu.

Macaristan’da Üst Mahkeme, Mülteci Tekmeleyen Gazeteciyi Suçsuz Buldu

Budapeşte, 31 Ekim 18 : Macaristan’da üst mahkeme, mülteci kafilesinin Sırbistan sınırından ülkeye girişi sırasında bir mülteci çocuğu tekmeleyen Macar gazeteci Petra Laszlo\'ya verilen tecilli 3 yıllık hapis cezası kararını bozdu.

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:39
Macaristan’da Üst Mahkeme, Mülteci Tekmeleyen Gazeteciyi Suçsuz Buldu
Budapeşte, 31 Ekim 18 : Macaristan’da üst mahkeme, mülteci kafilesinin Sırbistan sınırından ülkeye girişi sırasında bir mülteci çocuğu tekmeleyen Macar gazeteci Petra Laszlo\'ya verilen tecilli 3 yıllık hapis cezası kararını bozdu.

Üst mahkeme, gazetecinin hakkında yöneltilen suçtan dolayı beraat etmesine karar verdi. Mahkeme gerekçeli kararında, gazetecinin “saldırganlıktan” değil, sadece “kötü davranıştan dolayı” yargılanabileceğine hükmetti.

Gazetecinin, 2015 yılının Eylül ayında bir mülteci kafilesinin Sırbistan sınırından Macaristan\'a girişi esnasında bir mülteci çocuğu tekmeleyen görüntüsü, bütün dünyada büyük tepki toplamıştı.

Radikal sağ çizgide yayın yapan bir televizyon kanalında muhabir olarak çalışan Petra Laszlo, Sırbistan sınır bölgesinden koşarak Macar topraklarına giren mültecilerle ilgili çekimler yaparken, diğer basın mensuplarının kameralarına mülteci kız çocuğunu tekmelerken ve de kucağında bir çocuk taşıyan bir Suriyeli mülteciye çelme takarken yakalanmıştı.  Olayın dünya basınında duyulmasının ardından Suriye’de teknik direktörlük yapan mülteci ile çocuğuna İspanya kapılarını açmıştı. 

Daha önceki duruşmalara müdahil taraf olarak katılan Helsinki İnsan Hakları Komisyonu hukukçuları gazetecinin sadece saldırganlık suçu işlemediğini savunarak, bu suçun aynı zamanda "halkı nefrete teşvik etmek" suçu olduğu görüşünü dile getirmişti.
(EURONEWS/FG)

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