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Macaristan Başbakanı Orban\'dan Ab\'ye Sığınmacılar Konusunda Uyarı

Budapeşte, 4 Mayıs 18 : Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) bütçesinden sığınmacılara bir sent bile verilmemesi gerektiğini savundu.

Macaristan Başbakanı Orban\'dan Ab\'ye Sığınmacılar Konusunda Uyarı

Budapeşte, 4 Mayıs 18 : Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) bütçesinden sığınmacılara bir sent bile verilmemesi gerektiğini savundu.

04 Mayıs 2018 Cuma 17:25
Macaristan Başbakanı Orban\'dan Ab\'ye Sığınmacılar Konusunda Uyarı

Budapeşte, 4 Mayıs 18 : Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) bütçesinden sığınmacılara bir sent bile verilmemesi gerektiğini savundu.

Sığınmacı karşıtı politikalarıyla bilinen Orban, devlet radyosu Kossuth\'daki haftalık konuşmasında AB\'yi tehdit etti.

Orban, 2021-2027 yıllarını kapsayan AB bütçesinden memnun olmaması halinde ülkesinin AB Konseyi\'nde aleyhte oy kullanacağını söyledi.

"(AB\'nin) Sığınmacılara bir sent bile vermemesi gerektiğini düşünüyoruz." diyen Orban, diğer üyelerin isterlerse sığınmacıları kendi ulusal bütçelerinden destekleyebileceğini ifade etti.

"BİZLER DEMOKRATIZ, ONLAR İSE BÜROKRAT"

Orban, AB fonlarının bölgesel kalkınma ve araştırma gibi kalemlerden kısılıp "sığınmacıları kabul eden ülkelere" verilmemesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin egemenliğini savunacağını vurgulayan Orban, AB yetkilileri hakkında, "Bizler demokratız, onlar ise bürokrat" ifadesini kullandı.

Sığınmacı sorunu ile karşılaşan güney Avrupa ülkeleri, AB Komisyonu\'nun göç sorununu çözmek üzere birlik bütçesinden harcama yapmasını desteklerken, başta Macaristan olmak üzere Doğu Avrupa ülkeleri  buna karşı çıkıyor.

AB Komisyonu tarafından sunulan 2021-2027 bütçesinin yürürlüğe girmesi için tüm AB üyelerinin onayı gerekiyor.

(AA/DOĞ/ÖK)

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