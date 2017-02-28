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28 Şubat 2017 Salı 06:23

Macaristan, Sırbistan Sınırına İkinci Tel Örgü Çekmeye Başladı

Macaristan Başbakan Başdanışmanı György Bakondi, 174 kilometrelik Macaristan-Sırbistan sınırına ikinci tel örgü çekme işlemlerinin başladığını bildirdi.

Macaristan, Sırbistan Sınırına İkinci Tel Örgü Çekmeye Başladı
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 Macaristan Başbakan Başdanışmanı György Bakondi, 174 kilometrelik Macaristan-Sırbistan sınırına ikinci tel örgü çekme işlemlerinin başladığını bildirdi.

Bakondi, Magyar Hirlap gazetesine verdiği röportajda, Macaristan-Sırbistan sınırındaki mevcut jiletli tel örgülerin arkasında 10 kilometrelik alana deneme amacıyla çekilen ''akıllı tel örgünün'' olumlu sonuç verdiğini, bu nedenle tüm sınırda ikinci bir tel örgünün çekilmeye başlandığını açıkladı.

Mevcut tel örgülerin arkasında yapılmaya başlanan tel örgüye termal kamera, gece görüş sistemi, reflektörlerin yerleştirileceğini belirten Bakondi, ayrıca tel örgülere 10-15 santimetrelik aralıklarla alarm konulacağını ifade etti.

Ülkenin etkili gazetelerinden Magyar İdök de ikinci tel örgü yapım çalışmalarının Macaristan-Sırbistan sınırında yer alan Kelebia bölgesinde başladığını bildirdi. Çalışmalar kapsamında bölgeye direklerin yerleştirildiğini kaydeden gazete, hapishanelerdeki tutuklular tarafından yapılması planlan çalışmaların tüm sınırda 60 gün içinde bitirilmesinin öngörüldüğünü vurguladı.

Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, 23 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Macaristan'a ciddi sayıda yasa dışı sığınmacının gelebileceğini dile getirerek, ''Macar hükümeti, Macaristan-Sırbistan sınırındaki mevcut tel örgülerin arkasına yeni bir tel örgü daha yapılması kararı aldı'' diye konuşmuştu.

Sığınmacıların Batı Avrupa'ya geçmek için en önemli güzergâhlardan olan Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak için Sırbistan ve Hırvatistan sınırına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırma yoluna gitmişti.

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında, Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macar hükümeti, sığınmacı krizi çerçevesinde Balkan ülkelerinde yaşanan belirsizlik dolayısıyla geçen yıl 9 Mart'ta sınırlardaki güvenlik önlemlerini artırıp, ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Macar hükümeti, geçen yıl 5 Temmuz'da aldığı kararla Sırbistan ve Hırvatistan sınırı boyunca "derin sınır kontrolü" sistemini yürürlüğe koymuş, sınır bölgesindeki 8 kilometre içinde yakalanan sığınmacıların en yakın tel örgüde bulunan kapıya götürüleceğini açıklamıştı.

Macaristan Başbakan Başdanışmanı György Bakondi, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, sığınmacıların ülkeye girişini engellemek için daha önce çekilen jiletli tel örgülerin termal kamera, gece görüş sistemi, reflektör ve kayıt sistemleriyle güçlendirildiğini, sınıra bugüne kadar yapılandan daha yüksek ve daha güçlü yeni tel örgü hattı çekileceğini söylemişti.

Öte yandan birçok sivil toplum kuruluşu, Macar güvenlik güçlerinin ülkeye yasa dışı yollardan giren sığınmacılara şiddet uygulanarak Sırbistan tarafına çıkarıldığını iddia ediyor.

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