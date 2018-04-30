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Macaristan'dan Avusturya Cumhurbaşkanı'na “Soros“ tepkisi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un ve sığınmacıların tarafını tuttuğunu öne sürdü.

Macaristan'dan Avusturya Cumhurbaşkanı'na “Soros“ tepkisi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un ve sığınmacıların tarafını tuttuğunu öne sürdü.

30 Nisan 2018 Pazartesi 06:19
Macaristan'dan Avusturya Cumhurbaşkanı'na “Soros“ tepkisi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un ve sığınmacıların tarafını tuttuğunu öne sürdü.

Bakan Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen'in, sığınmacılar ve Soros hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.
Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen'in Soros ve sığınmacıların tarafına geçtiğini, sığınmacılarla dolu bir Avusturya istediğini iddia eden Sziijarto, Macar hükümetinin ise barış ve güvenlik içinde yaşayan Macar aileler üzerine bina edilmiş bir ülke istediğini kaydetti.
Macar hükümetinin, Soros'a karşı Macaristan'ı koruduğunu da savunan Szijjarto, ''George Soros Avrupalıları temsil etmiyor. Soros, sığınmacıların ve özellikle de kendi çıkarını ön planda tutuyor.'' diye konuştu.
Van der Bellen, Avusturya'da yayınlanan Profil isimli haftalık dergiye verdiği röportajda, ''Avusturya, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tarafını tutmalı, Vişegrad Grubu Ülkeleri'nin (V4: Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya) değil. Viktor Orban gibi son derece zeki siyasetçileri olmasına rağmen V4 ülkeleri Avrupa için herhangi heyecanlı bir şey teklif etmiyor.'' şeklinde konuşmuştu.

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Cumhurbaşkanı Van der Bellen ayrıca, Soros'u sivil toplumun temsilcisi, insan dostu ve üniversiteleri büyük meblağlarla destekleyen kişi olarak nitelemiş, sığınmacıların özellikle de çocukların entegrasyonun önemli olduğunu ifade etmişti.

MACAR HÜKÜMETİ VE SOROS KRİZİ
Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Soros'u, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yılda 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımaya çalışmakla suçluyor. Macar hükümeti, ülke genelinde Soros karşıtı kampanya başlatmıştı.
Hükümet ayrıca, yasa dışı göçü engellemek için ''Soros'u durdur'' olarak adlandırılan kanun tasarısı hazırladı. Tasarıya göre yurt dışından maddi destek alan ve yasa dışı göçü destekleyen kuruluşlara yüzde 25 vergi getirilmesi öngörülüyor.
 

Son Güncelleme: 30.04.2018 09:31
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