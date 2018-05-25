Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103190
ALTIN
197.909
DOLAR
4.7178
STERLİN
6.2873
EURO
5.5008
3 araç trafikten men edildi
3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Cep telefonu hırsızlığı
CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI
Girne'de markette hırsızlık
MARKETTEN HIRSIZLIK
Gazimağusa'da hırsızlık
GAZİMAĞUSA'DA HIRSIZLIK
banner282
Flaş Haber
Uyuşturucu ile yakalandı
Kapat

Macaristan Başbakanı AB'nin Macaristan’ın Egemenlik Hakkını Elinden Alamayacağını Söyledi!

Budapeşte, 25 Mayıs 18 : Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) Macaristan'ın egemenlik hakkını elinden alamayacağını söyledi.Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, AB'nin sığınmacı politikasını eleştirdi.AB'nin sığınmacı sorununu insan hakları çerçevesinde değerlendirdiğini belirten Orban, Macaristan'ın ise konuyu ulusal güvenlik sorunu olarak gördüğünü ve buna karşı mücadele edeceklerini kaydetti.Orban, Macaristan'ın...

Macaristan Başbakanı AB'nin Macaristan’ın Egemenlik Hakkını Elinden Alamayacağını Söyledi!

Budapeşte, 25 Mayıs 18 : Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) Macaristan'ın egemenlik hakkını elinden alamayacağını söyledi.Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, AB'nin sığınmacı politikasını eleştirdi.AB'nin sığınmacı sorununu insan hakları çerçevesinde değerlendirdiğini belirten Orban, Macaristan'ın ise konuyu ulusal güvenlik sorunu olarak gördüğünü ve buna karşı mücadele edeceklerini kaydetti.Orban, Macaristan'ın...

25 Mayıs 2018 Cuma 13:10
Macaristan Başbakanı AB'nin Macaristan’ın Egemenlik Hakkını Elinden Alamayacağını Söyledi!


 Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) Macaristan'ın egemenlik hakkını elinden alamayacağını söyledi.
Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, AB'nin sığınmacı politikasını eleştirdi.
AB'nin sığınmacı sorununu insan hakları çerçevesinde değerlendirdiğini belirten Orban, Macaristan'ın ise konuyu ulusal güvenlik sorunu olarak gördüğünü ve buna karşı mücadele edeceklerini kaydetti.

banner277
Orban, Macaristan'ın yasa dışı göç ile mücadele kapsamında anayasa ve yasalarda değişiklik yapmayı planladığını aktardı.
Yapılacak değişikliklerin "AB'dan gelecek saldırıları geri püskürtmesi gerektiği" değerlendirmesinde bulunan Orban, anayasaya "Macaristan'da zorunlu iskanın yasak olduğunu" belirten bir madde ekleyeceklerini ifade etti.
Orban, Macaristan'da kimlerin yaşayabileceği konusunda kararın sadece Macarlar tarafından verilebileceğini belirterek, ''Açık bir şekilde belirteyim; Brüksel (AB), Macaristan'ın egemenliğini elinden alamaz.'' dedi.
Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Avrupa Birliği'nin sığınmacı politikasına karşı çıkıyor.
 

Son Güncelleme: 25.05.2018 16:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lavrov'dan Rusya'nın Suçlanmasına Tepki
Lavrov'dan Rusya'nın Suçlanmasına Tepki
BM İnsan Hakları Uzmanından Fransa'ya Uyarı!
BM İnsan Hakları Uzmanından Fransa'ya Uyarı!
Almanya'da HDP'ye Seçim Mitingi İzni
Almanya'da HDP'ye Seçim Mitingi İzni
Antarktika’da Devasa Kanyonlar Keşfedildi
Antarktika’da Devasa Kanyonlar Keşfedildi
AB'nin Yeni Kişisel veri Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi
AB'nin Yeni Kişisel veri Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi
Nijerya'daki 21 Bin Kamerunlu Mülteci Kayıt Altına Alındı
Nijerya'daki 21 Bin Kamerunlu Mülteci Kayıt Altına Alındı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Tekne Kazası: 50 Ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Tekne Kazası: 50 Ölü
Yolsuzluk Afrikalı Sıradan İnsanların Hayatını Mahvediyor...
Yolsuzluk Afrikalı Sıradan İnsanların Hayatını Mahvediyor...
İrlanda’da Kürtaj Referandumu
İrlanda’da Kürtaj Referandumu
Rosneft'ten Petrol Fiyatlarında Rekor Beklentisi
Rosneft'ten Petrol Fiyatlarında Rekor Beklentisi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim