Macaristan Başbakanı AB'nin Macaristan’ın Egemenlik Hakkını Elinden Alamayacağını Söyledi!



Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) Macaristan'ın egemenlik hakkını elinden alamayacağını söyledi.

Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, AB'nin sığınmacı politikasını eleştirdi.

AB'nin sığınmacı sorununu insan hakları çerçevesinde değerlendirdiğini belirten Orban, Macaristan'ın ise konuyu ulusal güvenlik sorunu olarak gördüğünü ve buna karşı mücadele edeceklerini kaydetti.



Orban, Macaristan'ın yasa dışı göç ile mücadele kapsamında anayasa ve yasalarda değişiklik yapmayı planladığını aktardı.Yapılacak değişikliklerin "AB'dan gelecek saldırıları geri püskürtmesi gerektiği" değerlendirmesinde bulunan Orban, anayasaya "Macaristan'da zorunlu iskanın yasak olduğunu" belirten bir madde ekleyeceklerini ifade etti.Orban, Macaristan'da kimlerin yaşayabileceği konusunda kararın sadece Macarlar tarafından verilebileceğini belirterek, ''Açık bir şekilde belirteyim; Brüksel (AB), Macaristan'ın egemenliğini elinden alamaz.'' dedi.Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Avrupa Birliği'nin sığınmacı politikasına karşı çıkıyor.