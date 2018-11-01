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Maastricht Anlaşması\'nın 25\'inci Yılı

Brüksel, 1 Kasım 18 : Avrupa Birliği\'ni (AB) ortaya çıkaran Maastricht Anlaşması 25 yıl önce bugün yürürlüğe girdi.

Maastricht Anlaşması\'nın 25\'inci Yılı

Brüksel, 1 Kasım 18 : Avrupa Birliği\'ni (AB) ortaya çıkaran Maastricht Anlaşması 25 yıl önce bugün yürürlüğe girdi.

01 Kasım 2018 Perşembe 13:01
Maastricht Anlaşması\'nın 25\'inci Yılı

Brüksel, 1 Kasım 18 : Avrupa Birliği\'ni (AB) ortaya çıkaran Maastricht Anlaşması 25 yıl önce bugün yürürlüğe girdi.

Hollanda\'nın Maastricht şehrinde 7 Şubat 1992 tarihinde imzalanan ve 1 Kasım 1993\'te yürürlüğe giren Maastricht Anlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Avrupa Birliği\'ne dönüştü.

AB\'yi kuran Maastricht Anlaşması ile üye ülkeler arasında ekonomik, siyasi ve hukuki ilişkiler yeni bir boyut kazanırken Ekonomik ve Parasal Birlik, Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası ve Adalet ve İçişleri alanında iş birliği başlıklarında AB\'nin üç temel direği oluşturularak yeni bir yapı düzenlendi.

Maastricht Anlaşması\'nda, üye ülkelerin ekonomik ve parasal birliğinin planı oluşturuldu ve anlaşmada, günümüzde Avro Bölgesi adıyla bilinen bağımsız bir Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yönetilecek olan avro para biriminin gerekli hazırlıklarının tamamlanması öngörüldü.

(AA/FG)

 

 

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