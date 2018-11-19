Maaşını Düşük Göstermekle Suçlanan Nissan\'ın Üst Yöneticisi Tutuklandı

Ankara, 19 Kasım 18 : Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının maaşını düşük göstermekle suçlanan başkanı Carlos Ghosn tutuklandı.



Kyodo\'nun haberinde, Ghosn\'un 2011\'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle tutuklandığı bildirildi.



Brezilya doğumlu Fransız vatandaşı 64 yaşındaki Ghosn\'un, Tokyo\'da savcılar tarafından sorgulandığı yönünde haberler çıkmıştı.



Nissan şirketinden yapılan açıklamada, iç soruşturmanın Ghosn\'un maaşını yıllardır düşük gösterdiğini ortaya koyduğu ve görevine son verileceği ifade edilmişti.



Açıklamada, Carlos Ghosn\'un firma kazancının şahsi kullanımı dahil diğer kusurlu davranışlarının da tespit edildiği kaydedilmişti.



Ghosn, 1999\'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörlüğü sıfatıyla Nissan\'a gelmişti.



Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil katı yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001\'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan\'ın Üst Yöneticiliğine getirildi, 2005\'te de Renault\'nun Üst Yöneticisi oldu.



Yakıt veri manipülasyonu skandalının vurduğu Mitsubishi şirketi de 2016\'da Nissan-Renault\'nun sermaye ortaklığına katıldı.



Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığı, bu yılın ilk yarısında 5,54 milyon araçla, başlıca rakibi Volkswagen\'i geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil satıcısı oldu.



(AA/RU/YIL)





