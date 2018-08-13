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Maaşını alamayan inşaat işçisi vinçle binaları yıktı

İngiltere'de bir inşaat çalışanı, parasını alamadığı için yaptığı binaları vinçle yıkan inşaat işçisini konuşuyor...

Maaşını alamayan inşaat işçisi vinçle binaları yıktı

İngiltere'de bir inşaat çalışanı, parasını alamadığı için yaptığı binaları vinçle yıkan inşaat işçisini konuşuyor...

13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:04
Maaşını alamayan inşaat işçisi vinçle binaları yıktı

İngiltere'de bir inşaat çalışanı, parasını alamadığı için yaptığı binaları vinçle yıkan inşaat işçisini konuşuyor... Gelecek hafta evlere taşınmayı hayal eden aileler hayal kırıklığına uğrarken, adamın sadece yapımında çalıştığı 5 binayı yıktığı ifade edildi.İngiltere, maaşını alamayınca inşa ettiği bütün binaları vinç ile yıkan inşaat işçisini konuşuyor… Olay önceki gün İngiltere’nin Buntingford, Herts bölgesinde meydana geldi. Bir site için inşa edilen müstakil evleri tamamlayan ve gelecek hafta ev sahiplerine anahtarlarını teslim edecek yetkililer, dün alana gidince neye uğradıklarını şaşırdı.

Zira, inşaatı yapan ekipte yer alan bir adam, maaşlarını alamadığı için kendi elleriyle yaptığı binaları bir vinç ile yıkmıştı. 31 yaşındaki adamın parasını alamadığı için yaklaşık 2.5 milyon pound (17.5 milyon TL) değerindeki evleri yıktı. İki vinçle binaları ortadan kaldıran ve daha sonra video çekerek bunları paylaşan adam gözaltına alındı.

Adamın sadece inşaatında çalıştığı binaları yıktığı ve alacaklarını tahsil edemediği için sadece 5 binayı vinçle içinden yaşanılamaz hale getirdiği aktarıldı. Olay yerine gelen polisler adamı gözaltına alırken, görgü tanıkları, “Gülüyordu ve binaların fotoğraflarını çekiyordu. Polis gelince de durumu gayet sakince anlattı. Tehlikeli görülmüyordu, sadece parasını istiyordu” dedi.

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