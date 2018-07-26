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Maarif Okulları Saraybosna'da kapılarını açmaya hazırlanıyor

Türkiye Maarif Vakfı'nın Saraybosna'da açtığı ve eylül ayında ilk öğrencileriyle buluşmaya hazırlanan Maarif Okulları öğretmen alımına başladı.

Maarif Okulları Saraybosna'da kapılarını açmaya hazırlanıyor

Türkiye Maarif Vakfı'nın Saraybosna'da açtığı ve eylül ayında ilk öğrencileriyle buluşmaya hazırlanan Maarif Okulları öğretmen alımına başladı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 20:59
Maarif Okulları Saraybosna'da kapılarını açmaya hazırlanıyor

Maarif Okulları Saraybosna'da kapılarını açmaya hazırlanıyor

Türkiye Maarif Vakfı'nın Saraybosna'da açtığı ve eylül ayında ilk öğrencileriyle buluşmaya hazırlanan Maarif Okulları öğretmen alımına başladı.

Mayıs ayında başlayan öğrenci kayıtlarına Bosna Hersekli ailelerin büyük rağbet gösterdiği Maarif Okulları, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) binasında bugün düzenlenen öğretmen mülakatları dolayısıyla açıklamada bulunan TMV Balkanlar Koordinatörü Salih Sağır, 2016'nın haziran ayında kurulan vakfın, Türkiye Cumhuriyeti adına yurt dışında eğitim faaliyeti yapmaya tek yetkili kurum olduğunu anımsattı.

Bosna Hersek’e büyük bir kampüsle girdiklerini belirten Sağır, burada anaokulundan lise son sınıfına kadar eğitim verileceğini söyledi.

'Eğitimin en önemli başlıklarından biri eğitimciler'

Sağır, eylül ayında başlayacak dersler için öğretim kadrosu hazırladıklarını belirterek, "Bir haftalık süre içerisinde öğretmen ve idari personel için 600’e yakın başvuru oldu. Dört gündür, yoğun bir şekilde İstanbul’dan gelen uzmanlarımız ve daire başkanlarımızla birlikte bu seçimleri yapıyoruz. Çok dikkat etmeye çalışıyoruz, çünkü eğitimin önemli başlıklarından bir tanesi eğitimciler" diye konuştu.

Öğrenciler 3 dili öğrenecek

Bosna Hersek’teki Maarif Okulu'nda eğitimi, yerel eğitim modeline göre hazırladıklarını aktaran Sağır, bunun yanı sıra Cambridge modelini de uygulayacaklarını ifade ederek, "Öğrenciler Boşnakça ve İngilizcenin yanı sıra Türkçe de öğrenmiş olacak. Okulumuzda, Boşnakça, Türkçe ve İngilizce, konuşulabilir seviyede olacak, çünkü böyle bir beklentinin olduğunu görüyoruz. İnsanlar, biz Türkçe öğrenebilecek miyiz, İngilizce konuşabilecek miyiz diye soruyorlar" dedi.

Mezun olan gençler Türkiye'de çalışabilecek

Eğitim uzmanlarıyla çalıştıklarını kaydeden Sağır, "Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim seviyesini daha da yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim okullarımızdan mezun olan gençler artık Türkiye'nin kurumlarında çalışacaklar. Referans olarak TMV'yi gösterecekler" diye konuştu.

Salih Sağır, Türk kurumlarıyla, büyükelçilikle, belediyelerle ve iş adamlarıyla ortak çalıştıklarını hatırlatarak, "Çünkü onlar bize sürekli insan kaynağını soruyor. Dolayısıyla bizim verecek olduğumuz eğitim modeli, eğitim seviyesi, bütün bu alanlarda hizmet edebilecek duruma gelecek" dedi.

Bosna Hersek'te eğitim faaliyetlerine başlamanın avantajının insanların artık TMV'yi tanıması olduğunu vurgulayan Sağır, "İnsanlar TMV'yi biliyor. Bilbordlarda, televizyonda, reklamlarda her yerde görebiliyor. Bu açıdan avantajımızı en iyi şekilde kullanacağız" ifadelerini kullandı.

TMV dünyanın 7 kıtasında faaliyet gösteriyor

TMV İnsan Kaynakları Daire Başkanı Abdullah Serenli de "İstihdam odaklı ilana çıktık, ilan yayınlandı, bir hafta askıda kaldı. Çeşitli sosyal medya mecralarında, buradaki ilan kurumlarında, 600'ün üzerinde başvuru aldık. Bu başvurular değerlendirildi ve tek tek incelendi. Değerlendirme sonrasında 370'e yakın eğitim kadrosundaki personelden 130 kişi mülakata davet edildi" açıklamasında bulundu.

Serenli, mülakatların Boşnakça, Türkçe ve İngilizce olmak üzere 3 dilde gerçekleştirildiğini aktararak, "TMV olarak dünyanın 7 kıtasında faaliyet gösteriyoruz, 24 ülkede okulumuz var, burada da 25'incisi olmuş olacak" diye konuştu.

Saraybosna'daki Maarif Okulları'nın eğitim vereceği kampüs, şehir merkezi yakınındaki Mojmilo semtinde yer alıyor. Bosna Hersek İslam Birliği'nden kiralanan kampüste 4 bina, spor salonu ve yemekhane bulunuyor.

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