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Lute’un Kıbrıs İle İlgili Görüşmeleri Devam Ediyor.. Guterres: “Ekstra İstişarelerde Bulunuyor”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'un Kıbrıs konusunda başlattığı çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Lute’un Kıbrıs İle İlgili Görüşmeleri Devam Ediyor.. Guterres: “Ekstra İstişarelerde Bulunuyor”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'un Kıbrıs konusunda başlattığı çalışmaların devam ettiğini belirtti.

21 Eylül 2018 Cuma 09:11
Lute’un Kıbrıs İle İlgili Görüşmeleri Devam Ediyor.. Guterres: “Ekstra İstişarelerde Bulunuyor”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'un Kıbrıs konusunda başlattığı çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Guterres, BM Genel Kurulu toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorusu üzerine, çalışmaları süren Lute’un ekstra istişarelerde bulunduğunu söyledi.

Antonio Guterres, Lute’un çalışmasını tamamlamasının ardından bir sonraki adımın ne olacağına ilişkin soruyu yanıtında, “Lute’un raporunu, önümüzü görebilmek adına, en az sizin kadar hevesle bekliyorum” ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri’nin temmuz ayında Kıbrıs için görevlendiği Amerikalı diplomat Lute, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum liderle görüştüğü Kıbrıs’ın yanı sıra garantörler Türkiye, İngiltere ve Yunanistan’da istişarelerde bulunmuştu. Lute ayrıca Kıbrıs Konferansı’nda taraf olan AB düzeyinde de görüşmeler yapmıştı.

Lute’un bugünlerde BM Genel Sekreter’e bu görüşmelerin neticesine ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 21.09.2018 14:14
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