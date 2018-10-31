Lute Kıbrıs’ta...

AKINCI, LUTE’U ÖĞLEDEN SONRA SAAT 16.00’DA KABUL EDECEK

Lefkoşa, 31 Ekim 18 (.): BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Hall Lute bugün liderlerle ayrı ayrı görüşmelerde bulunuyor.

Kıbrıs’a dün akşam gelen Lute, bu sabah saat 11.30’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Akıncı ise Lute’u saat 16.00’da kabul edecek.

BM Genel Sekreteri, Lute’u, adaya gelerek, müzakereler başlamadan önce kilit konularda gerçek bir yakınlaşma sağlanıp sağlanmadığını ve tarafların öngöreceği ortak bir geleceğe yönelik çözüm için yeni öneriler getirmede istekliliğini belirlemekle görevlendirmişti.

Adaya ilk ziyaretini temmuz ayında yapan Lute, taraflarla yaptığı görüşmelerin ardından hazırladığı raporu 15 Ekim’de BM Genel Sekreteri’ne sundu.

Lute, temaslarının ardından bu akşam adadan ayrılacak.

(FEZ/HÖ)