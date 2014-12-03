Lufthansa'da Grev Devam Edecek

LUFTHANSA'DA ÇALIŞAN PİLOTLARIN İŞ BIRAKMA EYLEMİ PERŞEMBE GÜNÜ DE DEVAM EDECEK

GREV SEBEBİYLE LUFTHANSA'NIN UZUN MESAFELİ KARGO VE YOLCU UÇAKLARI HİZMET VEREMEYECEK

Alman Pilot Sendikası Cockpit (VC), Lufthansa'da çalışan pilotların iş bırakma eyleminin perşembe günü devam edeceğini açıkladı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa'da çalışan pilotların ülke genelinde yapacağı grevin, 4 Aralık Perşembe saat 03.00'ten itibaren başlayacağı ve 23.59'a kadar devam edeceği aktarıldı.

Grev sebebiyle Lufthansa'nın uzun mesafeli kargo ve yolcu uçaklarının hizmet veremeyeceği belirtilen açıklamada, ayrıca şirketin kısa ve orta mesafeli uçuşlarının ve Lufthansa'ya bağlı Germanwings şirketinin uçuşlarının grevden etkilenmeyeceği kaydedildi.

Lufthansa ile VC arasındaki görüşmelerde grevlere rağmen hala önemli farklılıklar oluştuğuna dikkati çekilen açıklamada, "Bu yüzden grevin uzatılmasına karar verildi. VC, Lufthansa yönetiminden genç pilotlar için daha adil şartlar oluşturmasını bekliyor. Yolculara verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı üzgünüz" ifadelerine yer verildi.

GREVLERİN MALİYETİ 170 MİLYON AVRO

Öte yandan, geçen ay pilotların nisandan beri süren grevleri sebebiyle şirketin 170 milyon avro kayba uğradığı açıklanmıştı.

Sendika ile Lufthansa yönetimi arasındaki görüşmelerde Lufthansa, Lufthansa-Cargo ve Germanwings şirketlerinde çalışan 5 bin 400 pilotun emekliliğe geçiş süreçleriyle ilgili anlaşma sağlanamıyor.

Lufthansa şirketi, pilotlarda en erken emeklilik yaşını 55'ten 60'a, görevden ayrılmadaki ortalama yaşı da 58'den 61'e çıkarmak istiyor.

Buna karşı çıkan sendika, nisandan bu yana 9 kez greve gitmiş, Lufthansa'da ve bağlı şirketlerde yaklaşık 6 bin uçuş iptal edilmişti.