Lübnan İle İsrail Arasındaki Deniz Sınırı Anlaşmazlığı

Beyrut, 27 Haziran 18 (.): Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail\'in Akdeniz\'de ülkesi ile arasındaki deniz sınırını çizmeyi reddetmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, "Lübnan İçin Amerikan Görev Gücü" temsilcilerini başkent Beyrut\'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'nda kabul etti.Kabul sırasında açıklamalarda bulunan Avn, Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığına değindi. Avn, "İsrail hâlâ petrol ve gaz aramasının başladığı münhasır ekonomik bölgeye bitişik deniz sınırını çizmeyi reddediyor." dedi.Avn, ülkenin güney kara sınırının çizilmesi ve yeşil hatta anlaşmazlık yaşanan noktaların düzeltilmesi için ise Lübnan ile İsrail arasındaki müzakerelerin Birleşmiş Milletler üzerinden devam ettiğini dile getirdi.Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan\'ın askeri ve güvenlik güçleri aracılığıyla, İsrail tarafından işgal edilenler hariç tüm topraklarında egemen olduğunu kaydetti.Suriyeli mülteciler ve Lübnan ekonomisine yönelik zararlarına da değinen Avn, ABD\'ye Suriye krizine siyasi çözümü beklemeden mültecilerin ülkelerindeki güvenli bölgelere kademeli olarak dönmelerini sağlamak için Lübnan\'a yardımcı olması çağrısında bulundu.Lübnan ve İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.Lübnan\'ın Ocak 2017\'de petrol ve doğalgaz arama sürecini başlatmasının ardından İsrail parlamentosu da mart ayında Lübnan\'ın arama yapacağı bazı bölgelerin İsrail kara suları içinde olduğunu iddia eden yasa tasarısını onaylamıştı.Lübnan İçin Amerikan Görev Gücü örgütü, sivil bir kuruluş olarak Lübnan\'a yardımda bulunmak ve ABD\'deki çıkarlarını savunmak amacıyla ABD\'de faaliyet gösteriyor.

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