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Lübnan, Filistin Halk Ulusal Kongresi\'nin Toplanmasına İzin Vermedi

Beyrut, 28 Nisan 18 (.): Lübnan hükümetinin, Batı Şeria\'daki Filistin Ulusal Konseyi toplantısına karşı çıkanlar tarafından yarın Gazze ve Beyrut\'ta eş zamanlı yapılacak Filistin Halk Ulusal Kongresi\'nin düzenlenmesine izin vermediği bildirildi.

Lübnan, Filistin Halk Ulusal Kongresi\'nin Toplanmasına İzin Vermedi

Beyrut, 28 Nisan 18 (.): Lübnan hükümetinin, Batı Şeria\'daki Filistin Ulusal Konseyi toplantısına karşı çıkanlar tarafından yarın Gazze ve Beyrut\'ta eş zamanlı yapılacak Filistin Halk Ulusal Kongresi\'nin düzenlenmesine izin vermediği bildirildi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 10:45
Lübnan, Filistin Halk Ulusal Kongresi\'nin Toplanmasına İzin Vermedi

Beyrut, 28 Nisan 18 (.): Lübnan hükümetinin, Batı Şeria\'daki Filistin Ulusal Konseyi toplantısına karşı çıkanlar tarafından yarın Gazze ve Beyrut\'ta eş zamanlı yapılacak Filistin Halk Ulusal Kongresi\'nin düzenlenmesine izin vermediği bildirildi.

Hamas\'ın Yurtdışı Basın Ofisi Başkanı Refer Merre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan hükümetinin Ramallah\'ta Pazartesi günü yapılacak Filistin Ulusal Konseyi toplantısı öncesi yarın Gazze ve Beyrut\'ta eş zamanlı düzenlenecek Filistin Halk Ulusal Kongresi\'nin toplanmasına karşı çıktığını belirtti.

Arap ülkelerinin Filistin Halk Ulusal Kongresi\'nin engellenmesi için Filistin Ulusal Konseyi toplantısına karşı olan muhalif kişi ve güçlere ciddi baskı yaptığını aktaran Merre, bunun Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas\'ın, bazı Arap yetkililerden Filistin Ulusal Konseyi\'ne muhalif herhangi bir toplantı ya da etkinlik düzenlenmesine izin vermemelerini istemesinden kaynaklandığını söyledi.

Abbas\'ın Lübnan hükümetine de benzer taleplerini ilettiğini ve hükümetin de buna olumlu cevap verdiğini söyleyen Merre, "Hükümet, Filistinli gruplara Filistin Ulusal Konseyi\'ne muhalif herhangi bir siyasi etkinliğe izin verilmediğini iletti." diye konuştu.

Konuyla alakalı Lübnan makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Aralarında Hamas ve İslami Cihad Hareketi\'nin de olduğu çeşitli Filistinli kişi ve gruplar, Filistin Ulusal Konseyi\'nin İsrail\'in işgali altındaki bir bölgede toplanmasına karşı çıkıyor. Söz konusu grupların, Gazze ve Beyrut\'ta yapılacak Filistin Halk Ulusal Kongresi\'ne katılacağı aktarılmıştı.

Filistin Ulusal Konseyi toplantısının 30 Nisan\'da Ramallah\'ta yapılacağı, Hamas ve İslami Cihad Hareketi\'nin katılmayacağını açıklamıştı.

FİLİSTİN ULUSAL KONSEYİ

Yurt içi ve dışındaki tüm Filistinlileri temsil eden bir "parlamento" olarak görülen Filistin Ulusal Konseyinin yönetim kurulu, Hamas ile İslami Cihad Hareketi dışındaki Filistinli gruplardan oluşuyor.

FKÖ\'nün programını, planlarını ve siyasetini belirleyen Konseyin, örgütün yıllık çalışmalarını raporlama, komitelerin önerileri ve ekonomik göstergelerini inceleme ve değerlendirme görevi bulunuyor.

Filistinli grupların, bağımsız vekillerin ve Batı Şeria ile Gazze\'deki Filistin yönetimine bağlı milletvekillerinin üyesi olduğu konseyde Hamas ile İslami Cihad yer almıyor.

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(AA/ÖZ/GÜL)

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