Lübnan'da Suriyeli 4 Mülteci Gözaltında Hayatını Kaybetti

Lübnan ordusu tarafından Bekaa Vadisi'ndeki Suriyelilerin yaşadığı bir mülteci kampına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahıslardan dördünün yaşamını yitirdiği bildirildi.

LÜBNAN ORDUSUNUN SURİYELİ MÜLTECİLERİN YAŞADIĞI BİR KAMPA DÜZENLEDİĞİ BASKINDA GÖZALTINA ALDIĞI ŞAHISLARDAN DÖRDÜNÜN "SAĞLIK SORUNLARI" NEDENİYLE ÖLDÜĞÜ AÇIKLANDI

SURİYELİ AKTİVİST: "ÖLÜMLER GÖZALTI SIRASINDA YAPILAN İŞKENCE NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİ"

Beyrut, 5 Temmuz 17 : Lübnan ordusu tarafından Bekaa Vadisi'ndeki Suriyelilerin yaşadığı bir mülteci kampına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahıslardan dördünün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, cuma günü ülkenin doğusundaki Bekaa Vadisi'nde yer alan Arsal'daki Suriyelilerin yaşadığı bir kampa düzenlenen "terör operasyonunda" gözaltına alınan dört kişinin "sağlık sorunları" nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Cuma günü düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alınanlardan bazılarının ağır sağlık sorunları olduğu rutin sağlık kontrolü sonucunda ortaya çıktı. Bu şahısların sorunları hava değişimine bağlı olarak daha da ağırlaşırken bu kişiler sorgu öncesinde muayene için hastaneye götürüldü. Ancak şahısların sağlık durumunun giderek ağırlaşması ölümlerine neden oldu." denildi.

Gözaltındayken hayatını kaybeden mültecilerin cenazelerinin ailelerine teslim edildiği kaydedildi.

AA muhabirine konuşan Arsal'daki ismini vermek istemeyen Suriyeli bir aktivist ise ölümlerin "gözaltı sırasında yapılan işkenceden" kaynaklandığını söyledi.

Öte yandan gözaltına alınan mültecilerden 40'ının "terör bağlantısı" nedeniyle tutuklandığı ve mahkemeye sevk edileceği bilgisi paylaşıldı.

İŞKENCE İDDİASI

Yerel kaynaklar, Lübnan ordusunun Suriyeli mültecilerin yaşadığı kampa düzenlediği operasyonda kampı tahrip ettiği, gözaltına aldığı kişileri insani olmayan koşullarda tuttuğu ve bu kişilere işkence yaptığını iddia etmişti.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda ise gözaltına alınan çeşitli yaşlardaki erkeklerin üstleri çıplak ve elleri arkadan bağlı şekilde yüzüstü, güneş altında, orduya ait bir karakolun bahçesinde ve odasında bekletildiği görüldü. Patlamanın gerçekleştiği kampta cep telefonuyla çekilen görüntülerde ise birçok çadırın kullanılamaz hale geldiği ve tahribatın büyük olduğu dikkati çekmişti.

Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ise, ordunun "operasyonlar sırasında sivillerin zarar görmemesi için elinden gelen çabayı gösterdiğini" ifade etmişti.

Lübnan ordusu tarafından cuma günü Arsal'daki bir mülteci kampına düzenlenen operasyonda gayri resmi rakamlara göre 350'den fazla mülteci gözaltına alınmıştı. Operasyon sırasında 5 canlı bombanın kendini patlatması sonucu 1 çocuk ölmüş, 7 Lübnan askeri ise yaralanmıştı.

Arsal'da, Suriye'den gelen silahlı gruplar, Hizbullah milisleri ve Lübnan ordusu arasında zaman zaman yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Lübnan ordusu, Ağustos 2014'ten bu yana Suriye'den gelen gruplara karşı Arsal ve civarındaki bölgede operasyon düzenliyor. Arsal'da iki yıl önce ordu güçleri ile Suriye'den gelen silahlı gruplar arasında çıkan ve 5 gün süren çatışmalarda, 17 Lübnan askeri ölmüş, 86 asker yaralanmıştı.

Lübnan makamlarına göre ülkedeki Suriyeli mülteci sayısı bir buçuk milyon civarında. Ancak Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri bu rakamın bir milyon civarında olduğunu söylüyor. BM rakamlarına göre Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin yaklaşık yüzde 34'ü ülkenin doğusundaki Bekaa Vadisi'nde yer alan irili ufaklı kamplarda yaşıyor. Arsal kentindeki kamplarda ise yaklaşık 70 bin Suriyeli yaşıyor.

(AA/ÖZ/ŞEB)