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Lübnan\'da "olağanüstü Hal Hükümeti" Kurma Çağrısı

LÜBNAN MARUNİ PATRİĞİ MAR BEŞARA BUTRUS RAİ, OLAĞANÜSTÜ HAL HÜKÜMETİ KURMA ÇAĞRISI YAPTI

Lübnan\'da "olağanüstü Hal Hükümeti" Kurma Çağrısı

LÜBNAN MARUNİ PATRİĞİ MAR BEŞARA BUTRUS RAİ, OLAĞANÜSTÜ HAL HÜKÜMETİ KURMA ÇAĞRISI YAPTI

21 Eylül 2018 Cuma 13:57
Lübnan\'da

LÜBNAN MARUNİ PATRİĞİ MAR BEŞARA BUTRUS RAİ, OLAĞANÜSTÜ HAL HÜKÜMETİ KURMA ÇAĞRISI YAPTI

Beyrut, 21 Eylül 18 (.): Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai, olağanüstü hal hükümetinin kurulması çağrısında bulundu.

Patrik Rai, Lübnan\'da 6 Mayıs\'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden aylar geçmesine rağmen sonuç vermeyen hükümeti kurma sürecine ilişkin yaptığı basın açıklamasında, Lübnan\'da tüm kesimlerin kabul edeceği, deneyim ve tarafsızlığıyla tanınan şahsiyetlerden oluşacak olağanüstü hal hükümeti kurulmasını istedi.

Parlamento seçimlerinin üzerinden 4 ay geçtiğine ve hala hükümetin kurulmasına dair  belirsizliğin söz konusu olduğuna işaret eden Rai, bunun kabul edilemez bir durum olduğunu ifade etti.

Siyasi parti ve bloklarla hiçbir bağlantısı olmayan Lübnanlıların yer alacağı kabinenin, öncelikli sektörlerdeki reformlarla çalışmaya başlaması tavsiyesi yapan Rai, yeni hükümetin aynı zamanda uzlaşı ve ulusal birlik konusunda ciddi bir rol üstlenmesini beklediklerini belirtti.

Hükümeti kurma çalışmaları konusunda tek çözüm yolunun olağanüstü hal hükümeti seçeneği olduğuna dikkati çeken Rai, birkaç gün önce de bu yöndeki çağrısını dile getirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, 6 Mayıs\'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri\'yi 24 Mayıs\'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ancak başta bakanlıkların paylaşılması olmak üzere siyasi taraflar arasında yaşanan çekişmeler nedeniyle Lübnan\'da hala hükümet kurulamadı.

(AA/TUĞ/ÖK)

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