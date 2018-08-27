Lübnan “Yahudi Ulus Devleti“ Yasasını Kınadı



LÜBNAN CUMHURBAŞKANI MİŞEL AVN: "LÜBNAN, İSRAİL MECLİSİ'NDE OYLANAN VE KABUL EDİLEN YAHUDİ ULUS DEVLETİ YASASINI KINIYOR"



İSVİÇRE KONFEDERASYON BAŞKANI ALAİN BERSET: "SURİYELİ MÜLTECİLERE YÖNELİK MİSAFİRPERVERLİĞİNDEN DOLAYI LÜBNAN'I TAKDİR EDİYOR VE DESTEKLİYORUZ"

: Lübnan Cumhurbaşkanı MişelAvn, ülkesinin, İsrail Meclisi'nin oyladığı ve kabul ettiği Yahudi Ulus Devleti yasasını kınadığını söyledi.



İsviçre Konfederasyon Başkanı AlainBerset ile başkent Beyrut'ta bir araya gelen Avn, görüşmenin ardından başkentin doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Lübnan, İsrail Meclisi'nde oylanan ve kabul edilen Yahudi Ulus Devleti yasasını kınıyor." dedi.



Avn ayrıca, Kudüs'ün sembolik değeri ve eşsiz dini konumuna zarar veren her türlü adımı reddettiklerini ifade etti.



Lübnan'daki Suriyeli mülteciler konusuna da değinen Avn, söz konusu mültecilerin ülkelerine dönmeleri gerektiği şeklindeki tutumlarını yineledi.



Suriye krizine ilişkin siyasi çözümün uzun sürebileceğine dikkati çeken Avn, İsviçre'den ülkesindeki Suriyeli mültecilerin güvenli bölgelere dönüşü konusunda Lübnan'ın yanında yer almasını istedi.



Mülteci meselesinin çözüm bekleyen insani bir sorun olduğunu vurgulayan Avn, "Uluslararası toplum mültecilere yardım ediyor. Peki, neden bu yardımları evlerini yeniden imar etmeleri için ülkelerinde yapmıyor?" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Avn ayrıca Lübnan'da 3 ayı aşkın süredir sonuç vermeyen hükümet kurma çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine "hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Saad el-Hariri'yi dinleme aşamasında olduklarını" söyledi.



Öte yandan İsviçre Konfederasyon Başkanı Berset ise Lübnan'ın karşılaştığı zorlukları aşması için hükümetin bir an önce kurulmasını temenni ettiklerini belirtti.



Suriye krizi nedeniyle Lübnan'ın yaşadığı zorlukların farkında olduklarına işaret eden Berset, "Suriyeli mültecilere yönelik misafirperverliğinden dolayı Lübnan'ı takdir ediyor ve destekliyoruz." dedi.



İsviçre Konfederasyon Başkanı Berset, Lübnan'daki Suriyeli mülteciler ve iki ülke arasındaki genel hatlara ilişkin konuları görüşmek üzere dün Beyrut'a gelmişti.



