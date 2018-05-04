Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102689
ALTIN
178.969
DOLAR
4.2431
STERLİN
5.7421
EURO
5.0614
Bagajda saklanan kişinin üzerinden uyuşturucu bulundu
ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU
Yarın elektrik kesintisi yapılacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Allah acıdı
ALLAH ACIDI
Postadaki vurgun 200 Bin TL’yi aştı
POSTADAKİ VURGUN 200 BİN TL'Yİ...
banner256

Lübnan, Suriyeli Sığınmacılar Meselesine Bağımsız Çözüm Arıyor...

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin Suriyeli sığınmacılar sorununa Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'nden (AB) bağımsız bir çözüm bulmaya çalıştığını belirtti.

Lübnan, Suriyeli Sığınmacılar Meselesine Bağımsız Çözüm Arıyor...

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin Suriyeli sığınmacılar sorununa Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'nden (AB) bağımsız bir çözüm bulmaya çalıştığını belirtti.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:52
Lübnan, Suriyeli Sığınmacılar Meselesine Bağımsız Çözüm Arıyor...

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin Suriyeli sığınmacılar sorununa Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'nden (AB) bağımsız bir çözüm bulmaya çalıştığını belirtti.

Avn, Avrupa Parlamentosu'ndan bir heyet ile 6 Mayıs'ta yapılacak genel seçimleri izlemek için ülkeye gelen gözlemcileri başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Suriyeli sığınmacılar meselesinin Lübnan'ın güvenlik, istikrar ve otoritesiyle doğrudan bağlantılı bir sorun olduğunu belirten Avn, BM ve AB'nin bu konudaki görüşünden bağımsız bir çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Avn, "AB'den Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünün sağlanması ve dönüşlerinin izlenmesi konusunda bize yardımcı olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Lübnan, geçen ay Brüksel'de düzenlenen "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı"nın ardından BM ve AB'nin yayınladığı bildiride yer alan "sığınmacıların ülkelerine gönüllü olarak dönmesi" fikrine karşı çıkmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, daha önce ülkesinin sığınmacıların yükünü taşıyamadığını belirterek, BM ve uluslararası topluma, siyasi çözüme bağlanmaksızın Suriyeli mültecilerin güvenli bölgelere dönüşünde kolaylık sağlanmasını istemişti.

Nüfusuna oranla en fazla sığınmacıyı barındıran Lübnan'da BM rakamlarına göre yaklaşık 1 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor. Lübnan makamları ise bu rakamın 1,5 milyon civarında olduğunu ifade ediyor.

Son Güncelleme: 04.05.2018 18:56
Anahtar Kelimeler:
LübnanSuriyeSığınmacı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Fildişi Sahili’nde ”Ordudan Gönüllü Ayrılma” Kampanyası"
"Fildişi Sahili’nde ”Ordudan Gönüllü Ayrılma” Kampanyası"
Abbas, Yahudi Soykırımıyla İlgili Sözleri İçin Özür Diledi
Abbas, Yahudi Soykırımıyla İlgili Sözleri İçin Özür Diledi
Yunanistan 20 Ayda 10 Binin Üzerinde Göçmeni Ülkelerine Geri Gönderdi
Yunanistan 20 Ayda 10 Binin Üzerinde Göçmeni Ülkelerine Geri Gönderdi
Kenya'da Seller
Kenya'da Seller
Bm'den Arakanlı Müslümanlara 8,3 Milyon Dolarlık Yardım Çağrısı
Bm'den Arakanlı Müslümanlara 8,3 Milyon Dolarlık Yardım Çağrısı
Fotosentez Yapabilen Hayvan Türü Keşfedildi!
Fotosentez Yapabilen Hayvan Türü Keşfedildi!
Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşında yumuşama sinyali
Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşında yumuşama sinyali
Pakistan'da hayvanat bahçesine soruşturma
Pakistan'da hayvanat bahçesine soruşturma
Nobel Edebiyat Ödülü bu sene verilmeyecek
Nobel Edebiyat Ödülü bu sene verilmeyecek
Kuala Lumpur-Singapur dünyanın en işlek uçuş hattı
Kuala Lumpur-Singapur dünyanın en işlek uçuş hattı

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim