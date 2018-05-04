Lübnan, Suriyeli Sığınmacılar Meselesine Bağımsız Çözüm Arıyor...

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin Suriyeli sığınmacılar sorununa Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'nden (AB) bağımsız bir çözüm bulmaya çalıştığını belirtti.

Avn, Avrupa Parlamentosu'ndan bir heyet ile 6 Mayıs'ta yapılacak genel seçimleri izlemek için ülkeye gelen gözlemcileri başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Suriyeli sığınmacılar meselesinin Lübnan'ın güvenlik, istikrar ve otoritesiyle doğrudan bağlantılı bir sorun olduğunu belirten Avn, BM ve AB'nin bu konudaki görüşünden bağımsız bir çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Avn, "AB'den Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünün sağlanması ve dönüşlerinin izlenmesi konusunda bize yardımcı olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Lübnan, geçen ay Brüksel'de düzenlenen "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı"nın ardından BM ve AB'nin yayınladığı bildiride yer alan "sığınmacıların ülkelerine gönüllü olarak dönmesi" fikrine karşı çıkmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, daha önce ülkesinin sığınmacıların yükünü taşıyamadığını belirterek, BM ve uluslararası topluma, siyasi çözüme bağlanmaksızın Suriyeli mültecilerin güvenli bölgelere dönüşünde kolaylık sağlanmasını istemişti.

Nüfusuna oranla en fazla sığınmacıyı barındıran Lübnan'da BM rakamlarına göre yaklaşık 1 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor. Lübnan makamları ise bu rakamın 1,5 milyon civarında olduğunu ifade ediyor.