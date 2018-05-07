Lübnan'daki Genel Seçimlerde Katılım Yüzde 49.2

Beyrut, 7 Mayıs 18 : Lübnan İçişleri Bakanlığı, 9 yıl aradan sonra gerçekleştirilen genel seçimlere katılım oranını yüzde 49,2 olarak açıkladı.

128 milletvekilinin belirlenmesi için 15 seçim bölgesinde kurulan merkezlerde yerel saatle 07.00'de başlayan ve 19:00'da sona eren seçimlerin ardından basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Nihad el-Meşnuk katılım oranının yüzde 49,2 olduğunu söyledi.

Oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte ülkedeki bazı siyasi partilerin parlamentodaki yerlerini koruduğu netleşmeye başladı.

Beyrut'un ikinci seçim bölgesinde Başbakan Saad el-Hariri'nin listesinin sandalyelerin çoğunu kazandığı, Cebel-i Lübnan'da ise Dürzi lider Velid Canbolat'ın listesinin önde olduğu belirtildi.

İlk sonuçlara göre, Hariri'nin halası Behiyye Hariri Cizin-Sayda seçim bölgesinden milletvekili seçilirken, Marada Hareketi Başkanı Süleyman Feranciye'nin oğlu Toni Feranciye de Zağarta seçim bölgesinden milletvekili seçildi.

