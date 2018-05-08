Lübnan'da seçim sonrası arbede yaşandı!

Lübnan'da 9 yıl aradan sonra pazar günü gerçekleşen seçimlerin ertesinde başkent Beyrut'ta arbede yaşandı.

Lübnan Ulusal haber ajansı NNA'ya göre, motosiklet kullanan silahlı bir grup, Saint-George bölgesinde eski Başbakan Refik el-Hariri heykeli üzerine parti bayrağı çekti.

Silahlı kişilerin daha sonra başkentin batısındaki AişeBekkar bölgesine geçtiği ve etraftakilere ateş açtığı ancak olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

Başbakan Saad el-Hariri'nin, olay üzerine Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ve İç Güvenlik Güçleri Genel Müdürü Tümgeneral Imad Osman'ı arayarak başkentte yaşanan arbedeye müdahale etmesini ve gereken tedbirleri en kısa sürede almasını istediği ifade edildi.

Bunun üzerine orduya bağlı güçler, devriye araçlarıyla ve Beyrut'un farklı bölgelerine kontrol noktaları kurarak güvenliği sağlamaya çalıştı.

MECLİS BAŞKANINDAN KINAMA

Meclis Başkanı Nebih Berri ise Beyrut sokaklarında yaşanan olayları kınadı.

Emel Hareketi'nin de lideri olan Berri, "Başkent'te Emel Hareketi ile Hizbullah yanlılarının gerçekleştirdiği bu menfur olayları kınıyoruz." ifadesini kullandı. Berri, bu tür sorumsuz davranışların İmam Sadr ve Hizbullah'ın ahlak ve davranışlarını yansıtmadığını kaydetti.

Lübnan'da gerçekleştirilen seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Hizbullah-Emel ittifakı Cumhurbaşkanı MişelAvn'ın partisi Özgür Yurtseverler Hareketi ile Başbakan Saad Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi'ne karşı büyük ilerleme kaydetmişti.

