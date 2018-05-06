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"Lübnan'da Oy Verme İşlemi Başladı"

Lübnan'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı.

"Lübnan'da Oy Verme İşlemi Başladı"

Lübnan'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı.

06 Mayıs 2018 Pazar 12:47
"Lübnan'da Oy Verme İşlemi Başladı"

 Lübnan'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı.
Ülke genelinde 128 milletvekilinin seçilmesi için 15 seçim bölgesinde kurulan merkezlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.
Sakin bir atmosferde başlayan oy kullanma işlemlerinin öğle saatlerinden sonra yoğun olması bekleniyor.
Lübnan parlamentosu 16 Haziran 2016'da yeni seçim kanununu onaylamıştı.
Kanuna göre, ülkedeki 15 seçim bölgesinde 128 milletvekili seçilecek. Ayrıca yurt dışında ikamet eden Lübnanlılara, ismi seçmen listesinde bulunması ve oy kullanmaya aykırı hukuki bir durumu olmaması kaydıyla, sandık başına gitme hakkı veriliyor.
 


Son Güncelleme: 06.05.2018 16:02
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