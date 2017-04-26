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26 Nisan 2017 Çarşamba 14:29

Lübnan'da Kamyoncular Yolları Kapattı

Lübnan'da taş ocaklarının geçici olarak kapatılmasına tepki gösteren kamyon şoförleri, birçok şehirde yolları kapatarak kararı protesto etti.

Lübnan'da Kamyoncular Yolları Kapattı
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TAŞ OCAKLARININ KAPATILMASINI PROTESTO EDEN KAMYON ŞOFÖRLERİ, BİRÇOK ŞEHİRDE TRAFİĞİ KESEREK EYLEM YAPTI

Lübnan'da taş ocaklarının geçici olarak kapatılmasına tepki gösteren kamyon şoförleri, birçok şehirde yolları kapatarak kararı protesto etti.

Lübnan İçişleri Bakanlığının ülke genelindeki taş ocaklarının çalışmalarını bir aylığına durdurma kararının ardından işlerini kaybettiklerini söyleyen şoförler, birçok şehirde ana yollarda kamyonlarını durdurarak eylem yaptı.

Kamyoncuların protestosu nedeniyle sabah saatlerinde başkent Beyrut ve diğer büyük şehirlerdeki ana yollarda uzun kuyruklar oluştu.

Trafiğin sıkışması üzerine bazı bölgelerde araç sahipleri ile kamyon şoförleri arasında tartışmalar yaşandı.

İçişleri Bakanı Nihad el-Menşuk, sosyal medya üzerinden kamyon şoförlerine seslenerek, "Bir saat içinde kapatılan bütün yolların açılmasını istiyorum. Aksi halde güç kullanarak yollar açılacaktır." ifadelerini kullandı.

KAMYONCULARDAN "YARIN YOLLARI YİNE KAPATIRIZ" MESAJI

Lübnan resmi haber ajansına (NNA) konuşan Kamyon Sahipleri Birliği Başkanı Şefik el-Gasis ise bugün yaklaşık bir saat süren protestonun bir uyarı olduğunu, taş ocaklarıyla ilgili kararın gözden geçirilmemesi halinde yarın yolları bir daha açmamak üzere yeniden kapatacaklarını söyledi.

Gasis, kamyonlara sadece çarşamba ve cuma günleri çalışma izni verildiğini, taş ocaklarının kapatılması durumunda işlerini tamamen kaybedeceklerini belirtti.

İçişleri Bakanlığı, çoğunun çalışma izni olmadığı gerekçesiyle geçen hafta ülke genelindeki bütün taş ocaklarının bir aylığına kapatıldığını duyurmuştu. Bakan Menşuk, bu kararın, Başbakan Saad Hariri ve Cumhurbaşkanı MişelAvn ile istişareler sonrasında alındığını vurgulamıştı.

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