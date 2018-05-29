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Lübnan'da hükümet kurma çalışmaları sürüyor

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri, ülkedeki tarafların iş birliği içinde hareket ettiğini ve yeni hükümetin kurulmasının önünde hiçbir engel olmadığını belirtti.

Lübnan'da hükümet kurma çalışmaları sürüyor

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri, ülkedeki tarafların iş birliği içinde hareket ettiğini ve yeni hükümetin kurulmasının önünde hiçbir engel olmadığını belirtti.

29 Mayıs 2018 Salı 06:32
Lübnan'da hükümet kurma çalışmaları sürüyor

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri, ülkedeki tarafların iş birliği içinde hareket ettiğini ve yeni hükümetin kurulmasının önünde hiçbir engel olmadığını belirtti.

Meclisteki görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyen Hariri, tüm tarafların taleplerine kulak verdiklerini, kimsenin gidişatı olumsuz etkileme çabası içinde olmadığını dile getirdi.

Hariri, ülkedeki tüm siyasi grupların yeni hükümeti kurmak için iş birliği içinde olduğuna dikkati çekerek, "Yaklaşık bir buçuk yıldır gördüğümüz uzlaşı anlayışı bugün de devam ediyor, bu olumlu duruma güvenmemiz gerekiyor." dedi.

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Bölgesel zorluklar karşısında iç cephenin güçlendirilmesi için çalışılması gerektiğini vurgulayan Hariri, ulusal uzlaşı hükümeti kurulması için gerekenin yapılacağını, bu durumun mevcut ekonomik zorluklardan çıkmak için de bir fırsat olduğunu kaydetti.

Lübnan Cumhurbaşkanı MişelAvn yürüttüğü istişarelerin ardından 24 Mayıs'ta hükümeti kurma görevini Başbakan ve Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri’ye vermişti. Hariri, perşembe gününden bu yana ulusal uzlaşı hükümeti kurmak üzere çalışmalar yürütüyor.

 

Son Güncelleme: 29.05.2018 10:00
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