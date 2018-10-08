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Lübnan'da Ekonomik Krizden Endişe Ediliyor

Lübnan'da Ekonomik Krizden Endişe Ediliyor

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:29
Lübnan'da Ekonomik Krizden Endişe Ediliyor

Lübnan'da genel seçimlerin üzerinden 5 ay geçmesine rağmen hükümeti kurma sürecinin belirsizliğini koruması nedeniyle ülkede olabilecek ekonomik krizden endişe duyuluyor.

Lübnan'da 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Saad el-Hariri'nin aylardan beri siyasi partilerle yaptığı görüşmeler ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunduğu taslaklardan henüz bir sonuç çıkmadı.

Bu nedenle Lübnan'da ekonomi ve bankacılık sektörünün geleceğine ilişkin yerel ve uluslararası analizlere hız verilmiş durumda.

HARİRİ, "TEHLİKE ÇANLARININ ÇALDIĞI" UYARISINDA BULUNDU

Lübnan Başbakanı Hariri, 5 Ekim'de yerel MTV kanalına yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinde "tehlike çanlarının çaldığı" uyarısında bulundu.

Ülke için birkaç bakanlıktan vazgeçmeye hazır olduğunu ve bütün siyasi partileri de devlet uğruna fedakarlık yapmaya davet eden Hariri, "7 ila 10 gün içerisinde yeni hükümetin kurulacağından eminim. Hükümet her kesimi temsil edecek. Hükümete iş birliği niyetiyle girmeliyiz. Hiç kimse bir problem ya da çatışma çıkarılması için hükümete katılmamalı." ifadelerini kullandı.

Lübnanlı uluslararası ekonomi uzmanı Casim Ajaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan'da aylardan beri yeni hükümetin kurulamamasına rağmen banka sisteminin ekonomik krizleri aşabilecek yapıya sahip olduğunu söyledi.

Bankacılık sektörünün sağlam olduğu ve yerel para birimine yönelik herhangi bir riskin söz konusu olmadığını dile getiren Ajaka, "Lübnan Merkez Bankası'nın döviz rezervi çok yüksek ve yerel para birimine karşı her türlü önlemi alabilecek güce sahiptir." dedi.

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, geçen haziran ayında Merkez Bankası'ndaki döviz rezervini 45 milyar dolar olarak açıklamıştı. Selame ayrıca Merkez Bankası'nda 260 ton altın rezervi olduğuna dikkati çekmişti.

Körfez'deki bazı ülkelerin 2011'den bu yana dolaylı olarak Lübnan'a ekonomik yaptırımlar uyguladığını ve bu nedenle de ülkedeki yatırım oranlarında ciddi düşüş yaşandığını söyleyen Ajaka, bunun ise doğrudan ekonomik büyümeyi etkilediğini kaydetti.

Lübnan'da 2018 bütçesinin 4,8 milyar dolar açık vermesi beklendiğine işaret eden Ajaka, halihazırda ülkenin karşı karşıya kaldığı en büyük riskin finans piyasasından geldiğini ve ekonomik reformları başlatmak için biran önce hükümetin kurulması gerektiğini aktardı. 

Ülkede vergilerin artmasına yönelik yayılan söylentilere de değinen Ajaka, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bütçe açığını kapatmak için vergilerin artması kaçınılmazdır. Çünkü açığı kapatmanın, giderleri düşürme veya vergileri artırma şeklinde iki yol bulunuyor. Giderleri düşürme seçeneğinin zamana ihtiyacı olduğundan dolayı vergileri artırmaktan başka yol yok. IMF'nin genel tavsiyeleri de bu yöndedir zaten."

İngiliz menşeli The Economist dergisi, geçen ay yayımlanan sayısında Lübnan ekonomisinin çökmeye doğru gittiği ve olabilecek bir krizin çıkması halinde, bölgenin dört bir yanından yatırımcı çeken bankacılık sektörünün de ciddi anlamda zarar görebileceği uyarısında bulunmuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN SÖYLENTİLERE KARŞI UYARI YAPILDI

Geçen ay Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın ekonomisi ve yerel para birimini hedef alan söylentilere karşı uyarı yapılmıştı. 

Yerel para biriminin riskli bir dönemden geçtiği veya ülkenin iflas eşiğinde olduğu yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çekilen açıklamada, ülkedeki mevcut ekonomik krizin atlatılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Lübnan'da ekonomik bir krizin olduğunun inkar edilmediğine vurgu yapılan açıklamada, ancak söz konusu krizin aşılması için her türlü adımın atıldığı kaydedildi.

DÜNYA BANKASI HEYETİNDEN UYARI GELDİ

Yerel basında yer alan haberlere göre ise Meclis Başkanı Nebih Berri geçen ay yaptığı bir konuşmada, Lübnan'ı yakından takip eden bazı yabancıların hükümetin kurulmasını yerli siyasi güçlerin bazılarından daha çok önemsediğini savundu.

Dünya Bankası'ndan gelen bir heyet ile görüşmesi sırasında Lübnan ekonomisinin hassas bir dönemden geçtiği ve endişe doğuracak bazı olumsuz emareler olduğu yönünde kendilerini uyardıklarını söyleyen Berri, söz konusu heyetin rakamlarla kendisine bilgi verdiğini paylaştı. 

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ancak başta bakanlıkların paylaşılması olmak üzere siyasi taraflar arasında yaşanan çekişmeler nedeniyle Lübnan'da hala hükümet kurulamadı.

Son Güncelleme: 08.10.2018 14:37
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