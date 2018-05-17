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Lübnan'da Arkasında Servet Bırakan Dilenci Kadın!

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta uzun yıllardır dilencilik yapmasıyla tanınan ve dün ölü bulunan kadına ait banka hesaplarında 5,5 milyon dolar olduğu ortaya çıktı.

Lübnan'da Arkasında Servet Bırakan Dilenci Kadın!

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta uzun yıllardır dilencilik yapmasıyla tanınan ve dün ölü bulunan kadına ait banka hesaplarında 5,5 milyon dolar olduğu ortaya çıktı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 10:22
Lübnan'da Arkasında Servet Bırakan Dilenci Kadın!

 Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta uzun yıllardır dilencilik yapmasıyla tanınan ve dün ölü bulunan kadına ait banka hesaplarında 5,5 milyon dolar olduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık 15 yıldır Beyrut'un el-Basta el-Fuka bölgesinde terk edilmiş bir aracı kendine mesken edinen fiziksel engelli 54 yaşındaki Fatma Muhammed Osman, dün kendisine sürekli yardım eli uzatan mahalle sakinleri tarafından yatağında ölü bulundu.

Emniyet güçlerinin araştırmaları sonucu, yıllardır dilencilik yapan kadının kendisine ev edindiği araçta 5 milyon 700 bin Lübnan lirası (4 bin dolar) bulunduğu, bunun yanı sıra banka hesaplarında 5,5 milyon dolar olduğu bilgisine ulaşıldı.

 "DÜNYANIN EN ZENGİN DİLENCİSİ"

Lübnan'da 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından "dünyanın en zengin dilencisi" olarak gündeme gelen Fatma, İsrail'in Lübnan'ı işgal ettiği 1982 yılından beri aynı mahallede yaşıyordu.

Fatma'ya yıllardır yardım eli uzatanlardan kuyumcu Nebil el-Asta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir dilencinin üzerinden bu kadar para çıkması üzerine yaşadığı şoku atlatamadığını dile getirerek, "Onun serveti benimkinden çok daha fazla çıktı." dedi.

Fiziksel engelli Fatma'yı 2007 yılında kuyumcu dükkânı açtıktan sonra tanıdığını söyleyen Asta, dilenci kadından rahatsız olan esnafın bölgeden uzaklaştırılması için birkaç kez polise başvurduğunu aktardı.

Ancak kendisinin de aralarında olduğu bazı kuyumcuların Fatma'nın gitmesini kabul etmediğini ve dükkânlarının önünde dilenmesine izin verdiklerini belirten Asta, kadının yıllar boyunca burada dilencilik yaparak müşterilerden para topladığını anlattı.

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Esnafın ona zekât ve sadakanın yanı sıra yeme içme konusunda da sahip çıktığına işaret eden Asta, mahalle sakinlerinin tümünün Fatma ile yaşanmış mutlaka bir hikâyesi olduğunu söyledi.

"BU KADAR ZENGİN BİR KADINA YARDIMCI OLDUĞUM AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ"

Fatma'yı her gün kendi arabasıyla çarşıdan mahallede ev olarak kullandığı eski araca ulaştıran Mustafa Han da "Bu kadar zengin bir kadına yardımcı olduğum aklımın ucundan geçmezdi." diye konuştu.

Aynı mahalledeki bir lokantada çalışan Kerim Bedran ise pazartesi günü Fatma'yı bitkin görmesi üzerine mahalle gençleri ile hastaneye götürmek istediklerini ancak kendisinin bunu kabul etmediğini aktardı.

Daha sonra salı günü Fatma'yı çarşıda gördüğünü ve kendisine rahatsız olmasına rağmen neden çıktığını sorduğunu ifade eden Bedran, bunun üzerine Fatma'nın kendisine, "çalışma mevsimi" olan ramazan ayının geldiğini belirttiğini dile getirdi.

Bedran, önceki gün akşam da Fatma'yı meskeni olan araca yerleştirdiklerini, sabahında ise ölüm haberini aldıklarını belirtti.

 


Son Güncelleme: 17.05.2018 13:41
Anahtar Kelimeler:
LübnanZenginDilenci
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